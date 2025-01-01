Giới thiệu Công ty Cổ phần NTTe-MOI

Công ty Cổ phần NTT e-MOI là công ty con của Tập đoàn NTT East Nhật Bản. Chúng tôi đã áp dụng công nghệ mới nhất hiện nay để hỗ trợ hoạt động phát triển kinh doanh và quá trình chuyển đổi số của nhiều doanh nghiệp; thông qua việc cung cấp các dịch vụ như: phát triển phần mềm, MSP/ITO (vận hành hệ thống, thuê ngoài vận hành hệ thống), đào tạo nhân lực toàn cầu (global training). Trong lĩnh vực phát triển phần mềm, bằng việc sử dụng nền tảng công nghệ low-code đang dẫn đầu thị trường hiện nay, chúng tôi đã phát triển nhiều sản phẩm ứng dụng đảm bảo chất lượng cao và thời gian triển khai nhanh chóng, vượt trội hơn so với phương thức truyền thống.