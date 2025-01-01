Danh sách Công ty >

Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Phúc Lộc Thọ

Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Phúc Lộc Thọ

500 - 1000 Nhân viên
Giới thiệu Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Phúc Lộc Thọ

CHUỖI CỬA HÀNG CƠM TẤM PHÚC LỘC THỌ Lựa chọn sứ mệnh Giữ Gìn Truyền Thống Và Bản Sắc Ẩm Thực Việt suốt 15 năm qua, Phúc Lộc Thọ đã và đang nỗ lực hết mình để phục vụ nhiều hơn nữa những bữa ăn ngon, đậm đà hương vị cho người Sài Gòn. Với châm ngôn "Ăn Phúc - Uống Lộc - Sống Thọ", Phúc Lộc Thọ thấu hiểu giá trị cốt lõi của xu hướng ẩm thực không chỉ Ngon mà còn tốt cho sức khỏe nên các món ăn của chúng tôi cam kết sử dụng các sản phẩm sạch của nông nghiệp Việt, đảm bảo dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm. Tất cả sự nỗ lực của đội ngũ nhân viên Phúc Lộc Thọ không chỉ đơn thuần là giữ gìn truyền trống ẩm thực mà còn Nâng Tầm Giá Trị Ẩm Thực Việt Về Chất Lượng Và Dịch Vụ. Lấy Khách Hàng là trung tâm, Phúc Lộc Thọ mang đến những món ăn và dịch vụ với sự trải nghiệm vượt hơn mong đợi của Bạn. Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận những ý kiến đóng góp của Bạn để ngày một hoàn thiện chuỗi nhà hàng, đồng thời khẳng định vị thế của Phúc Lộc Thọ trên thị trường ngành dịch vụ ăn uống. Trong năm 2020, Phúc Lộc Thọ sẽ có hệ thống nhà hàng khắp các Quận của Thành phố Hồ Chí Minh với tầm nhìn trong tương lai Làm Rạng Danh Và Mở Rộng Ảnh Hưởng Của Ẩm Thực Việt Vượt Ra Ngoài Biên Giới.

Tuyển Quản lý Cửa hàng Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Phúc Lộc Thọ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Hạn nộp: 18/09/2025

Hồ Chí Minh Đồng Nai 10 - 15 Triệu Kinh nghiệm: 2 năm

Địa chỉ
64 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh

