Công ty cổ phần ứng dụng và chuyển giao công nghệ xây dựng

Công ty cổ phần ứng dụng và chuyển giao công nghệ xây dựng (CJSC) là nhà thầu chuyên nghiệp trong lĩnh vực thiết kế - thi công xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, các dự án nguồn vốn FDI ( Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc,...) tại Việt Nam. CJSC thuộc TOP 10 nhà thầu uy tín nhất Việt Nam năm 2024 Trải qua hơn 22 năm xây dựng và phát triển, các dự án mang thương hiệu CJSC đã có mặt trên hơn 40 khu công nghiệp trong cả nước và thị trường xây dựng quốc tế. CJSC tự hào là một trong số ít những nhà thầu Việt Nam chuyên nghiệp, có định hướng rõ ràng, có quy mô và nhân sự ổn định và năng lực tốt nhất để thực hiện các dự án công nghiệp nguồn vốn FDI tại Việt Nam. Để đáp ứng tình hình sản xuất kinh doanh giai đoạn tới, chúng tôi luôn chào đón những đồng nghiệp mới - những tài năng mới. Chúng tôi cam kết ở CJSC, bạn sẽ được làm việc ở môi trường chuyên nghiệp, thân thiện, có cơ hội được đào tạo, thăng tiến, khen thưởng xứng đáng.

Tuyển Kỹ sư cơ điện Công ty cổ phần ứng dụng và chuyển giao công nghệ xây dựng làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 18 - 22 Triệu

Hạn nộp: 30/09/2025

Bắc Ninh Hải Phòng Vĩnh Phúc 18 - 22 Triệu Kinh nghiệm: 3 năm

