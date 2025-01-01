Giới thiệu Công Ty Cổ Phần Vận Tải Biển Container Thái Bình Dương

Công ty Cổ phần Vận tải biển Container Thái Bình Dương (Pacific Container Lines - PCL) được thành lập từ năm 2015 bởi các cổ đông sáng lập là những người có kinh nghiệm trên 20 năm trong ngành vận tải biển, PCL cung cấp hàng loạt các dịch vụ về Giao Nhận Vận Chuyển và Logistics bao gồm vận tải container nội địa và vận tải quốc tế bằng đường biển; cung cấp dịch vụ vận tải đa phương thức - đường bộ, đường biển, sà lan cũng như quản lý & khai thác kho bãi; khai thuê hải quan, dịch vụ Đại lý tàu & hàng; Dịch vụ Vận chuyển container đường sắt; Thuê & cho thuê tàu; Dịch vụ cho thuê container... Là thành viên của các Hiệp hội gồm: Amcham (Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam), Eurocham (Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu), Korcham (Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam), VLA (Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam), WCA (Liên minh hàng hóa thế giới – World Cargo Alliance), Công ty đã luôn được kịp thời cập nhật các thông tin từ các cơ quan quản lý trong và ngoài nước cũng như từ các doanh nghiệp, được cập nhật về những thay đổi trong chính sách, luật, quy định... của Việt Nam cũng như của các nước trong hiệp hội. Việc tham gia các Hiệp hội này giống như việc bắc cầu kết nối với các cộng đồng doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực trong nước và quốc tế. Việc này giúp cho Công ty có thêm cơ hội mở rộng hợp tác bền vững với khách hàng, đối tác, thực sự hỗ trợ tích cực cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Phương châm hoạt động của PCL là “ĐI CÙNG VỚI NGƯỜI KHỔNG LỒ”. Website: http://pacificcontainer.com.vn/