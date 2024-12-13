Tuyển Tester CÔNG TY TNHH HALOVN - CHI NHÁNH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu

Mức lương 10 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Ellipse Tower, 110 Đường Trần Phú, P. Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Tester Với Mức Lương 10 - 18 Triệu

- Tạo test case, test plan theo tài liệu thiết kế hệ thống và tài liệu đặc tả nghiệp vụ.

- Thiết lập môi trường kiểm thử, thực thi và báo cáo kết quả.

- Quản lý, phân tích và theo dõi kết quả test, báo cáo kết quả và đánh giá

chất lượng sản phẩm.

- Nghiên cứu, ứng dụng các công cụ test phục vụ cho việc kiểm thử.

Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Từ 1 năm kinh nghiệm trở lên và đã tham gia các dự án thực tế.

- Có kỹ năng triển khai Test Manual và API, SQL.

- Làm việc độc lập/ đội nhóm, chịu được áp lực và hoàn thành mục tiêu được giao đúng hạn.

- Tiếng anh tốt là một lợi thế.

- Có khả năng tự đọc, tự học, google và kỹ năng giải quyết vấn đề tốt.

Tại CÔNG TY TNHH HALOVN - CHI NHÁNH HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương : upto 20M (thỏa thuận theo năng lực)

- Cơ hội đi công tác nước ngoài.

- Được tham gia các buổi seminar hàng tháng nâng cao năng lực chuyên môn.

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp.

- Được tiếp xúc với các bài toán lớn về chịu tải, bảo mật.

- Nghỉ phép, nghỉ Lễ theo quy định của Luật lao động.

- Tham gia BHXH, BHYT và hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của nhà nước

- Team building, liên hoan tổ chức hàng tuần, hàng tháng, hàng quý

- Chế độ thâm niên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HALOVN - CHI NHÁNH HÀ NỘI

