Tuyển Data Analyst Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC
Ngày đăng tuyển: 12/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2025
Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC

Data Analyst

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Data Analyst Tại Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa CMC Tower, Số 11 Duy Tân, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Data Analyst Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Phân tích & Mô hình hóa Dữ liệu:
Phát triển, triển khai và duy trì các mô hình dữ liệu và thuật toán nâng cao để phân tích các bộ dữ liệu lớn và phức tạp một cách độc lập
Sử dụng các phương pháp và công cụ thống kê để diễn giải dữ liệu và cung cấp thông tin chi tiết
Thực hiện phân tích dữ liệu thăm dò để xác định các mẫu, xu hướng và bất thường
2. Lập trình & Xử lý Dữ liệu:
Viết mã hiệu quả và có khả năng mở rộng bằng Python và Spark để xử lý và phân tích dữ liệu
Triển khai các quy trình ETL (Extract, Transform, Load) để tích hợp dữ liệu từ các nguồn khác nhau
3. Trí tuệ Nhân tạo & Học máy:
Áp dụng các kỹ thuật AI và các thuật toán học máy để phát triển các mô hình dự đoán
Chuyên sâu về Xử lý Ngôn ngữ Tự nhiên (NLP) và Thị giác Máy tính để trích xuất thông tin giá trị từ dữ liệu văn bản và hình ảnh
Cập nhật những tiến bộ mới nhất trong AI và học máy và tích hợp chúng vào các giải pháp phân tích của chúng tôi
4. Tích hợp & Quản lý Dữ liệu:
Hiểu và triển khai các phương pháp tích hợp dữ liệu để đảm bảo luồng dữ liệu liền mạch và nhất quán
Làm việc với các bộ dữ liệu lớn, đảm bảo chất lượng và tính toàn vẹn của dữ liệu trong suốt vòng đời dữ liệu
Hợp tác với các kỹ sư dữ liệu và các thành viên khác trong nhóm để thiết kế và tối ưu hóa cơ sở dữ liệu
5. Tương tác với Khách hàng & Báo cáo:
Hợp tác với khách hàng để hiểu yêu cầu kinh doanh của họ và chuyển đổi chúng thành các giải pháp phân tích
Chuẩn bị và trình bày các báo cáo và bảng điều khiển chi tiết, truyền đạt các thông tin dữ liệu phức tạp một cách dễ hiểu và có thể thực hiện
Cung cấp các khuyến nghị dựa trên những phát hiện từ dữ liệu để giúp khách hàng đưa ra quyết định kinh doanh có cơ sở

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ học vấn: Bằng Cử nhân hoặc Thạc sĩ trong lĩnh vực Khoa học Dữ liệu, Khoa học Máy tính, Thống kê, Toán học hoặc các ngành liên quan
2. Kinh nghiệm:
Kinh nghiệm chứng minh trong vai trò Chuyên viên Phân tích Dữ liệu, Nhà khoa học Dữ liệu hoặc vị trí tương đương trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, bảo hiểm, chứng khoán
Kinh nghiệm vững chắc về mô hình hóa dữ liệu, phân tích thống kê và phân tích dự đoán
3. Kỹ năng chuyên môn:
Thành thạo Python và Spark để xử lý và phân tích dữ liệu
Kiến thức sâu rộng về các thuật toán AI và học máy, đặc biệt là NLP và Thị giác Máy tính
Hiểu biết về các quy trình tích hợp và ETL dữ liệu
Kinh nghiệm với các công cụ trực quan hóa dữ liệu (ví dụ: Tableau, Power BI) là một lợi thế
4. Kỹ năng Mềm:
Kỹ năng giải quyết vấn đề xuất sắc và chú ý đến chi tiết
Kỹ năng giao tiếp mạnh mẽ, có khả năng giải thích các thông tin dữ liệu phức tạp cho các bên liên quan không có chuyên môn kỹ thuật
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm trong môi trường nhanh chóng

Tại Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC Thì Được Hưởng Những Gì

THU NHẬP
Lương tháng thỏa thuận
Tổng thu nhập lên tới 15 tháng lương/năm
Gói phúc lợi tiền mặt 9 triệu/năm vào các dịp Lễ, Tết, Sinh nhật Tập đoàn...
Xét tăng lương theo năng lực và kết quả công việc định kỳ 1 lần/năm. Hoặc tăng lương đột xuất theo hiệu quả công việc.
CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ
Đóng BHXH đầy đủ và BH sức khỏe CMC Care ngay khi ký Hợp đồng chính thức
Nghỉ phép: 12 ngày/ năm + 1 ngày nghỉ hưởng lương vào dịp sinh nhật bản thân
Được tham gia các chương trình đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ từ cơ bản đến nâng cao. Tài trợ 100% chi phí tham gia các khóa học, thi chứng chỉ CNTT Quốc tế
Được trang bị laptop/thiết bị công nghệ trong quá trình làm việc
Môi trường trẻ, năng động và chuyên nghiệp
Tham gia Team building và các hoạt động văn hóa đa dạng
Được vinh danh các giải thưởng năm của Tập đoàn CMC, CMC TS và khen thưởng trên các thành tích xuất sắc (dự án, kinh doanh, quản trị)
Thời gian nghỉ hàng tuần: Nghỉ Thứ 7 & Chủ nhật
Lương tháng thỏa thuận theo năng lực và vị trí công tác
Thưởng KPIs năm từ 5-12 tháng lương/năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC

Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 14 & 16, tòa nhà CMC, Duy Tân, Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

