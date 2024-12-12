Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY TNHH COTG FOOD TECH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 30 Triệu

CÔNG TY TNHH COTG FOOD TECH VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 12/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/01/2025
CÔNG TY TNHH COTG FOOD TECH VIỆT NAM

Giám đốc kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH COTG FOOD TECH VIỆT NAM

Mức lương
18 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương 18 - 30 Triệu

Theo dõi thúc đẩy doanh số bán hàng trong khu vực phụ trách hoàn thành chỉ tiêu bán hàng.
Chịu trách nhiệm các mục tiêu về doanh thu, sản lượng, ngân sách của phòng Kinh doanh – Khu vực phụ trách.
Giám sát thực hiện các chương trình phát triển độ phủ, doanh số.
Quản lý, phối hợp với nhà Phân phối hoàn thành các mục tiêu chung công việc.
Triển khai các chương trình khuyến mãi, quảng bá hình ảnh Công ty, sản phẩm đến khách hàng.
Lãnh đạo và quản lý đội ngũ bán hàng để đạt được các mục tiêu của Công ty: Doanh thu, độ phủ, trưng bày, ngân sách...
Thiết lập kênh phân phối mới theo định hướng chiến lược Công ty
Đào tạo và huấn luyện đội ngũ nhân viên kinh doanh;
Chịu trách nhiệm giải quyết các vấn đề có liên quan đến nhà phân phối như: Công nợ, vận chuyển, điều chỉnh chỉ tiêu, đổi hàng...)
Thu thập thông tin thị trường và đối thủ cạnh tranh.

Với Mức Lương 18 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên các chuyên ngành có liên quan;
Kinh nghiệm quản lý kinh doanh khu vực tối thiểu 03 năm ở các công ty có quy mô trên 300 nhân viên.
Đã từng làm việc tối thiểu 02 năm tại các công ty ngành hàng FMCG.
Kỹ năng lãnh đạo, quản lý tốt.
Kỹ năng giao tiếp, truyền đạt tốt.
Kỹ năng lên kế hoạch, xử lý vấn đề
Tiếng Anh/ Tiếng Trung giao tiếp là lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH COTG FOOD TECH VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ bảo hiểm theo quy định
Du Lịch hằng năm
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH COTG FOOD TECH VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH COTG FOOD TECH VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH COTG FOOD TECH VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tòa Nhà Đại Minh- 77 Hoàng Văn Thái, Quận 7, Hồ Chí MInh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

