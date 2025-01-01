Giới thiệu Công ty CP TM XNK Uyên Phương

CT CPTMXNK Uyên Phương thành lập ngày 22/9/2016 Trụ sở đặt tại 2/9 Hồng Hà, phường 2, Tân Bình, Tp.HCM. Uyên Phương với sự mệnh "Thay đổi chất lượng làn da Việt" đã không ngừng tìm kiếm và chọn lọc những thương hiệu trị liệu chuyên nghiệp uy tín và chất lượng trên Thế giới mang đến cho khách hàng các sản phẩm chăm sóc và điều trị da hiệu quả, an toàn nhất! Hiện tại Uyên Phương đang Nhập khẩu Và Phân phối độc quyền tại Việt Nam những thương hiệu mỹ phẩm – Dược mỹ phẩm danh tiếng từ Châu Âu. 1. Germaine de Capuccini – Tây Ban Nha. 2. Bruno Vassari – Tây Ban Nha. 3. Beauty Med – Pháp