Danh sách Công ty >

Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ Công ty CP TM XNK Uyên Phương

banner-company

Công ty CP TM XNK Uyên Phương

25 - 99 Nhân viên
0 người theo dõi

Giới thiệu Công ty CP TM XNK Uyên Phương

CT CPTMXNK Uyên Phương thành lập ngày 22/9/2016 Trụ sở đặt tại 2/9 Hồng Hà, phường 2, Tân Bình, Tp.HCM. Uyên Phương với sự mệnh “Thay đổi chất lượng làn da Việt” đã không ngừng tìm kiếm và chọn lọc những thương hiệu trị liệu chuyên nghiệp uy tín và chất lượng trên Thế giới mang đến cho khách hàng các sản phẩm chăm sóc và điều trị da hiệu quả, an toàn nhất! Hiện tại Uyên Phương đang Nhập khẩu Và Phân phối độc quyền tại Việt Nam những thương hiệu mỹ phẩm – Dược mỹ phẩm danh tiếng từ Châu Âu. 1. Germaine de Capuccini – Tây Ban Nha. 2. Bruno Vassari – Tây Ban Nha. 3. Beauty Med – Pháp CT CPTMXNK Uyên Phương thành lập ngày 22/9/2016 Trụ sở đặt tại 2/9 Hồng Hà, phường 2, Tân Bình, Tp.HCM. Uyên Phương với sự mệnh “Thay đổi chất lượng làn da Việt” đã không ngừng tìm kiếm và chọn lọc những thương hiệu trị liệu chuyên nghiệp uy tín và chất lượng trên Thế giới mang đến cho khách hàng các sản phẩm chăm sóc và điều trị da hiệu quả, an toàn nhất! Hiện tại Uyên Phương đang Nhập khẩu Và Phân phối độc quyền tại Việt Nam những thương hiệu mỹ phẩm – Dược mỹ phẩm danh tiếng từ Châu Âu. 1. Germaine de Capuccini – Tây Ban Nha. 2. Bruno Vassari – Tây Ban Nha. 3. Beauty Med – Pháp Xem thêm

Tin tuyển dụng Công ty CP TM XNK Uyên Phương

Công ty CP TM XNK Uyên Phương

Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty CP TM XNK Uyên Phương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 50 Triệu

Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty CP TM XNK Uyên Phương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 50 Triệu
Công ty CP TM XNK Uyên Phương Công ty CP TM XNK Uyên Phương

Hạn nộp: 27/09/2025

Hồ Chí Minh Đà Nẵng 35 - 50 Triệu Kinh nghiệm: 3 năm

Tin tuyển dụng mới nhất toàn quốc

CÔNG TY TNHH PAS EDUCATION

Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH PAS EDUCATION làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH PAS EDUCATION

Hạn nộp: 19/10/2025

Hà Nội 9 - 15 Triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Công ty TNHH Thiết Bị Điện Đại Thắng

Tuyển Kế toán bán hàng Công ty TNHH Thiết Bị Điện Đại Thắng làm việc tại Kiên Giang thu nhập 7 - 10 Triệu

Công ty TNHH Thiết Bị Điện Đại Thắng

Hạn nộp: 19/10/2025

Kiên Giang 7 - 10 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu
CÔNG TY TNHH NAMKWANG FOOD VIỆT NAM

Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH NAMKWANG FOOD VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu

CÔNG TY TNHH NAMKWANG FOOD VIỆT NAM

Hạn nộp: 19/11/2025

Hồ Chí Minh 12 - 16 Triệu Kinh nghiệm: 2 năm
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ THIÊN BẢO

Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ THIÊN BẢO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ THIÊN BẢO

Hạn nộp: 20/10/2025

Hồ Chí Minh 13 - 15 Triệu Kinh nghiệm: 2 năm
CÔNG TY TNHH DUDU VIỆT NAM

Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH DUDU VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

CÔNG TY TNHH DUDU VIỆT NAM

Hạn nộp: 21/10/2025

Hồ Chí Minh 10 - 13 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Hộ Kinh Doanh Bchou

Tuyển Kế toán kho Hộ Kinh Doanh Bchou làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu

Hộ Kinh Doanh Bchou

Hạn nộp: 21/10/2025

Hà Nội 8 - 13 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm

Thông tin liên hệ

Địa chỉ
2/9 Hồng Hà, Phường 2, Q. Tân Bình, Tp.HCM

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/cong-ty-cp-tm-xnk-uyen-phuong-ntd154266
Copy url
Mạng xã hội

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Toàn Cầu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Toàn Cầu
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư thiết kế Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Kỹ Thuật Xây Dựng Kiến An làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Kỹ Thuật Xây Dựng Kiến An
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Công Ty TNHH Npv Express & Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Npv Express & Logistics
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công Ty TNHH MTV Địa Vật Lý Giếng Khoan Dầu Khí - PVD Logging Co.,Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH MTV Địa Vật Lý Giếng Khoan Dầu Khí - PVD Logging Co.,Ltd
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Product Owner/Product Manager American Taiwan Biopharm Co., Ltd. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 2,000 USD American Taiwan Biopharm Co., Ltd.
Trên 2,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên phiên dịch Thlone JSC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 12 USD Thlone JSC
1 - 12 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC VIỄN THÔNG VINAFORE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC VIỄN THÔNG VINAFORE
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Navigos Search
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chăm sóc/Hỗ trợ học viên Ms Ngân English làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 350 - 700 USD Ms Ngân English
350 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trình dược viên Công ty cổ phần Vie Healthcare làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 30 Triệu Công ty cổ phần Vie Healthcare
Tới 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Bán hàng mỹ phẩm Bảo Ngọc Store làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu Bảo Ngọc Store
7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Bán hàng mỹ phẩm Bảo Ngọc Store làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu Bảo Ngọc Store
7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty TNHH Bất Động Sản SmartLand làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Bất Động Sản SmartLand
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư cơ điện AA Decor Corporation làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận AA Decor Corporation
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Bán hàng mỹ phẩm Bảo Ngọc Store làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu Bảo Ngọc Store
7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm