Công Ty CP Vàng Bạc Đá Qúy Lộc Phúc

500 - 1000 Nhân viên
Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá Quý Lộc Phúc được thành lập vào tháng 08 năm 2015 với thương hiệu Lộc Phúc Jewelry. Ra đời với tôn chỉ xác định chiến lược hoạt động kinh doanh chuyên nghiệp trong lĩnh vực trang sức, vàng bạc đá quý, cung cấp sản phẩm dịch vụ về nữ trang cưới và trang sức cao cấp đa dạng về chủng loại, kiểu dáng hiện đại, sang trọng. Là thương hiệu kinh doanh trang sức đang định hình tại thị trường Việt Nam nhưng Lộc Phúc Jewerly có được lợi thế: hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh sỉ trang sức, nhận được sự hỗ trợ hợp tác của những chuyên gia có bề dày kinh nghiệm về lĩnh vực trang sức cả trong nước và quốc tế. Ngoài ra Lộc Phúc Jewerly còn liên kết và hợp tác với những đối tác lớn và có thâm niên trong lĩnh vực nữ trang cao cấp ở Hong Kong, Ấn Độ, Hàn Quốc, Thái Lan, Malaysia, Australia…để mở rộng thị trường kinh doanh cũng như nâng tầm ảnh hưởng. Có được những thuận lợi đó Lộc Phúc Jewerly đang dần dần khẳng định tên tuổi và vị thế trong ngành trang sức, đá quý cũng như tạo được uy tín và sự tín nhiệm của khách hàng trên toàn quốc.

532-534 Cộng Hòa P13 Q.Tân Bình

