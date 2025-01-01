Danh sách Công ty >

Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ Công ty TNHH ALEGA

Công ty TNHH ALEGA

25 - 99 Nhân viên
Giới thiệu Công ty TNHH ALEGA

Về ALEGA Phòng Khám Chuyên Khoa Thẩm Mỹ ALEGA tự hào là địa chỉ làm đẹp uy tín – hiện đại nhất hiện nay với hơn 30.000 ca phẫu thuật thực hiện thành công . ALEGA luôn chú trọng vào việc đầu tư trang thiết bị y tế hiện đại, thiết kế cơ sở vật chất sang trọng tiện nghi đồng thời không ngừng nâng cao kiến thức, chuyên môn cho đội ngũ bác sĩ, nhân viên để mang đến kết quả thẩm mỹ đẹp nhất và an toàn nhất cho khách hàng.

Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty TNHH ALEGA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Hạn nộp: 18/09/2025

Hồ Chí Minh Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA

Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA

Hạn nộp: 20/09/2025

Hà Nội 10 - 20 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm
CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM

Hạn nộp: 13/10/2025

Bình Dương 10 - 20 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu
CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C

Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C làm việc tại Nam Định thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C

Hạn nộp: 12/10/2025

Nam Định 15 - 25 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM

Hạn nộp: 13/10/2025

Hồ Chí Minh 6 - 20 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH

Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH

Hạn nộp: 25/09/2025

Hồ Chí Minh 15 - 25 Triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Edufit

Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu

Edufit

Hạn nộp: 09/10/2025

Hà Nội 15 - 19 Triệu Kinh nghiệm: 2 năm

Thông tin liên hệ

Địa chỉ
97A đường 3/2, phường 11, quận 10

