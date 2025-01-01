Danh sách Công ty >

20 năm hoạt động và phát triển là thời gian đủ dài để Smartland chứng minh được sự uy tín, năng lực và thương hiệu doanh nghiệp thông qua quá trình hoạt động kinh doanh mạnh mẽ. Hiện nay Smartland đang là cầu nối đắc lực của nhiều chủ đầu tư lớn như Masteri Homes, Vingroup, Kepple Land, Phú Long, Refico,... đưa những sản phẩm bất động sản có vị trí đẹp, chất lượng cao, pháp lý và giá bán tốt đến tay khách hàng. Ưu tiên lợi ích của khách hàng và trở thành người bạn đồng hành số một của đối tác Smartland tự tin và tự hào khi được dẫn dắt bởi đội ngũ lãnh đạo, các cấp quản lý là những chuyên gia có từ 5-18 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản. Nhờ vậy, công ty không chỉ được cơ cấu, vận hành một cách khoa học mà còn sở hữu một đội ngũ chuyên viên tư vấn chuyên nghiệp, được đào tạo bài bản và luôn nhiệt huyết với công việc. Thông qua những chương trình cụ thể, toàn bộ nhân viên SmartRealtors được trau dồi kiến thức toàn diện từ thị trường, dự án, kỹ năng mềm và đặc biệt là chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp.

Tuyển Video Editor Công ty TNHH Bất Động Sản SmartLand làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu

Hạn nộp: 21/09/2025

Hồ Chí Minh 13 - 15 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu

Địa chỉ
Saigon Pearl - 92 Nguyễn Hữu Cảnh , Phường 22, Quận Bình Thạnh

