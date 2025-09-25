Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ AB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ AB
Ngày đăng tuyển: 25/09/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/10/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ AB

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ AB

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 11 đường 1C, khu Tên Lửa, P Bình Trị Đông, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Tìm kiếm khách hàng mới: telephone, online, offline
- Tư vấn, báo giá, lên đơn hàng, hợp đồng cho khách .
- Chăm sóc khách hàng cũ.
- Theo dõi và khai thác những mặt sản phẩm mới từ khách hàng cũ.
- Đi thị trường nắm bắt thông tin, tiếp cận khách hàng mới.
- Thực hiện các công việc khác được giao, chi tiết trao đổi khi phỏng vấn.
- Làm việc tại khu tên lửa, quận Bình Tân, HCM
Tham khảo sản phẩm công ty trên web baobitanphuhung.com, baobiab.com
Đặc biệt: Là sản phẩm bao bì rất dễ bán, dễ tìm khách hàng, hàng hóa thiết yếu, khách đặt hàng thường siêng, thu nhập đều và ồn định, nhất là Công Ty đã hoạt động trên 15 năm, có nhiều kinh nghiệm và thương hiệu trên thị trường, bán với doanh số cao.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kỹ năng thu thập thông tin dữ liệu khách hàng
- Kỹ năng giao tiếp, tư vấn, tiếp cận khách hàng qua telesale, các các trang mạng xã hội như : facebook, zalo, ...
- Có kinh nghiệm bán hàng 1-2 năm ở vị trí kinh doanh, bán hàng, Ưu tiên ứng viên đã từng làm trong mảng bao bì, vật phẩm quảng cáo, hoặc những ngành liên quan...
- Đi thị trường gặp mặt khách hàng tư vấn trực tiếp , gởi mẫu, tạo mối quan hệ, marketing bán hàng ....
- Giao tiếp tốt, khả năng làm việc độc lập.
- Kỹ năng chăm sóc khách hàng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ AB Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 10- 20 triệu/tháng(gồm lương căn bản và thưởng doanh thu).
- Được cấp phát điện thoại + laptop, xe ô tô, chi phí đi công tác tỉnh, ...
- Thực hiện đầy đủ các chế độ theo theo quy định của pháp luật lao động VN.
- Được huấn luyện, đào tạo các kiến thức về sản phẩm, dịch vụ của Công ty.
- Được hướng dẫn, kèm cặp trong quá trình thực hiện công việc.
- Tham gia các lớp học bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ
- Thưởng lương tháng 13, thâm niên, các kỳ lể và các chính sách khác.
- Thăng tiến và xét tăng lương khi năng lực tiến bộ.
- Đi du lịch cùng với cty 1-2 lần /năm.
- Và nhiều chính sách phúc lợi khác khi gắn bó lâu dài với cty .

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ AB

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ AB

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ AB

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 11 đường 1C, khu Tên Lửa, P Bình Trị Đông B, Bình Tân, Tp.HCM

