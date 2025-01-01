Giới thiệu CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ AB

Công ty CP bao bì AB được thành lập từ năm 2008, đã hoạt động trên 15 năm, Chuyên sản xuất và in ấn các loại bao bì nhựa mềm, bao bì màng ghép phức hợp bằng công nghệ in ống đồng hiện đại. Cụ thể cung cấp bao bì sữ dụng trong các lĩnh vực như : bao bì thực phẩm các loại như bánh kẹo, trà, cà phê, túi trái cây sấy, bao bì thủy sản, nông sản như bao bì đựng thịt cá đông lạnh, hút chân không, bao bì đựng gạo, bao bì trong ngành bảo vệ thực vật, phân bón, trong ngành y tế, túi khẩu trang, may mặc, và nhiều loại bao bì trong nhiều lĩnh vực khác… Với đội ngũ cán bộ công nhân viên trên 100 người có tay nghề cao, thiết bị sản xuất hiện đại, cộng với 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất bao bì. Chúng Tôi sẽ mang đến cho doanh nghiệp của bạn những giá trị tốt nhất về dịch vụ cung ứng bao bì khi hợp tác với Chúng Tôi, với phương châm “ Nâng cao giá trị bao bì làm nên giá trị thương hiệu” .