Tuyển Nhân viên thiết kế 3D CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC WINDESIGN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC WINDESIGN
Ngày đăng tuyển: 25/09/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/10/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC WINDESIGN

Nhân viên thiết kế 3D

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên thiết kế 3D Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC WINDESIGN

Mức lương
10 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: nv 5.10 khu đô thị chức năng tây mỗ, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên thiết kế 3D Với Mức Lương 10 - 18 Triệu

Làm việc trực tiếp với trưởng nhóm thiết kế và nhận công việc theo sự phân công nhân sự trong team
Sắp xếp kế hoạch công việc & phản hồi với Trưởng nhóm phụ trách trực tiếp
Lên ý tưởng và triển khai dự án
Trao đổi và gặp gỡ trực tiếp/hoặc gọi điện thoại/meet online với khách hàng khai thác đề bài và trình duyệt phương án
Báo cáo kết quả công việc, tiến trình dự án cho trưởng nhóm
Điều tiết và phối hợp với bộ phận báo giá để lên khái toán công trình, phục vụ chốt thi công
Chịu trách nhiệm về hiệu quả của dự án triển khai trực tiếp.

Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên tốt nghiệp Đại Học Kiến Trúc, ĐH Xây Dựng hoặc các trường có liên quan
Có định hướng làm việc lâu dài, đam mê, nhiệt huyết và có trách nhiệm cao trong công việc
Sử dụng thành thạo các phần mềm liên quan đến công việc ( Autocad , 3Dmax ,photoshop ..)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC WINDESIGN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Từ 12.000.000 –17 .000.000đ/tháng lương cứng + % KPI ( Tổng thu nhập lên đến 30.000.000đ/tháng)
Làm việc trong môi trường năng động, giàu sức sáng tạo và cảm hứng
Nhiều cơ hội thăng tiến
Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
Được xét tăng lương hàng năm theo năng lực làm việc.
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.
Thưởng tháng lương 13, thưởng doanh thu năm, thưởng lễ tết, du lịch hàng năm theo chính sách công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC WINDESIGN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC WINDESIGN

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: NV5.10 KĐT Chức Năng Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

