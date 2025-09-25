Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ ÔTÔ AN THÁI làm việc tại Thái Bình thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Thái Bình: Lô 3E - 1 Khu công nghiệp Liên Hà Thái, Thụy Liên, Thái Thụy, Thái Thuỵ - Hưng Yên - Hải Phòng, Thành phố Thái Bình

1. Tổ chức và điều hành bộ phận kế toán nhà máy

- Phân công công việc, hướng dẫn và giám sát nhân sự kế toán các mảng: tổng hợp, công nợ, kho, chi phí, lương, giá thành.

- Thiết lập quy trình luân chuyển chứng từ, báo cáo, kiểm kê theo chuẩn kế toán và yêu cầu kiểm soát nội bộ.

2. Quản lý tài chính – kế toán

- Kiểm tra, giám sát việc ghi nhận chứng từ, sổ sách kế toán đúng chuẩn mực, kịp thời và chính xác.

- Theo dõi và quản lý các khoản phải thu – phải trả; đảm bảo dòng tiền ổn định cho hoạt động sản xuất.

- Kiểm tra, tổng hợp và phân tích báo cáo tài chính, báo cáo quản trị hàng tháng/quý/năm.

- So sánh kết quả thực tế với kế hoạch/ ngân sách, giải trình chênh lệch và đề xuất phương án cải tiến.

3. Kiểm soát chi phí và giá thành sản xuất

- Xây dựng và theo dõi hệ thống tính giá thành sản phẩm theo từng công đoạn sản xuất, sản phẩm, đơn hàng.

- Phân tích chênh lệch giữa định mức và thực tế, đưa ra cảnh báo và đề xuất cải tiến kiểm soát chi phí.

- Xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ liên quan đến tài sản, hàng hóa, vật tư, tiền mặt.

- Phối hợp với các phòng ban khác để kiểm soát chi phí, hạn mức.

4. Thuế và tuân thủ pháp luật

- Đảm bảo kê khai, nộp thuế đúng hạn và đúng quy định các sắc thuế: GTGT, TNDN, TNCN, phí môi trường...

- Làm việc với cơ quan thuế, kiểm toán, ngân hàng, bảo hiểm, các cơ quan liên quan.

- Theo dõi dòng tiền thực tế hằng ngày; kiểm soát luân chuyển dòng tiền ngắn – trung – dài hạn.

- Phân tích dòng tiền vào – ra, chi phí tài chính (lãi vay, chiết khấu...) và đưa ra cảnh báo rủi ro.

5. Hỗ trợ chiến lược và tư vấn tài chính

- Tư vấn Ban giám đốc các chính sách tài chính – kế toán – thuế.

- Phối hợp lập ngân sách sản xuất – đầu tư – chi phí và theo dõi thực hiện.

- Tham mưu và đề xuất các thay đổi trong quy trình tài chính – kế toán.

Trình độ: Cao đẳng, Đại học trở lên Đại học chuyên ngành Kế toán – Tài chính.

Kinh nghiệm: Tối thiểu 5 năm trong ngành sản xuất, ít nhất 3 năm ở vị trí tương đương. Hiểu sâu về kế toán giá thành, thuế, quản trị sản xuất.

Kỹ năng mềm: Lãnh đạo, giao tiếp, xử lý tình huống, tư duy chiến lược....

Tại CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ ÔTÔ AN THÁI Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực.

Chế độ thưởng 6 tháng, thưởng cuối năm và các chính sách thưởng đánh giá kết quả công. việc tháng/quý theo quy định Công ty; thưởng thành tích sáng kiến,...

Tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo Luật Lao động.

Các hoạt động tập thể, team building, các sự kiện nội bộ, training nội bộ.

Cơ hội thăng tiến cao.

Cách Thức Ứng Tuyển

