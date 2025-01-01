Danh sách Công ty >

Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland

Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland

100 - 499 Nhân viên
Giới thiệu Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland

Chủ Tịch kiêm Tổng Giám Đốc Lý Văn Thái Với sologan: "Trải Dài khắp Tỉnh Thành Việt Nam" , tầm nhìn, và mục đích để đem lại chất lượng dịch vụ đến từng tỉnh, tạo công ăn việc làm cho nhiều người, nâng cao chuyên môn và chất lượng đến từng chuyên viên để sự lựa chọn của khách hàng được tốt nhất. Về Chủ Tịch kiêm Tổng Giám Đốc Lý Văn Thái. Nhà sáng lập : chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc. Với kinh nghiệm 10 năm trong lĩnh vực bất động sản, đã từng là cổ đông sáng lập hệ thống 1000 nguời, xây dựng và hỗ trợ phát triẻn hệ thống môi giới bất dộng sản khắp TP HCM

Thông tin liên hệ

Địa chỉ
121 Ngô Gia Tự, Phường 2, Quận 10, Hồ Chí Minh

