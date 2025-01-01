Giới thiệu Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland

Chủ Tịch kiêm Tổng Giám Đốc Lý Văn Thái Với sologan: “Trải Dài khắp Tỉnh Thành Việt Nam” , tầm nhìn, và mục đích để đem lại chất lượng dịch vụ đến từng tỉnh, tạo công ăn việc làm cho nhiều người, nâng cao chuyên môn và chất lượng đến từng chuyên viên để sự lựa chọn của khách hàng được tốt nhất. Về Chủ Tịch kiêm Tổng Giám Đốc Lý Văn Thái. Nhà sáng lập : chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc. Với kinh nghiệm 10 năm trong lĩnh vực bất động sản, đã từng là cổ đông sáng lập hệ thống 1000 nguời, xây dựng và hỗ trợ phát triẻn hệ thống môi giới bất dộng sản khắp TP HCM Chủ Tịch kiêm Tổng Giám Đốc Lý Văn Thái Chủ Tịch kiêm Tổng Giám Đốc Lý Văn Thái Với sologan: “Trải Dài khắp Tỉnh Thành Việt Nam” , tầm nhìn, và mục đích để đem lại chất lượng dịch vụ đến từng tỉnh, tạo công ăn việc làm cho nhiều người, nâng cao chuyên môn và chất lượng đến từng chuyên viên để sự lựa chọn của khách hàng được tốt nhất. “Trải Dài khắp Tỉnh Thành Việt Nam” “Trải Dài khắp Tỉnh Thành Việt Nam” Về Chủ Tịch kiêm Tổng Giám Đốc Lý Văn Thái. Về Chủ Tịch kiêm Tổng Giám Đốc Lý Văn Thái. Nhà sáng lập : chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc. Với kinh nghiệm 10 năm trong lĩnh vực bất động sản, đã từng là cổ đông sáng lập hệ thống 1000 nguời, xây dựng và hỗ trợ phát triẻn hệ thống môi giới bất dộng sản khắp TP HCM Xem thêm