Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Quản lý và Hợp nhất BCTC Tập đoàn

Thu thập và kiểm soát: Thu thập, rà soát và tổng hợp báo cáo tài chính từ các công ty thành viên đảm bảo báo cáo tuân thủ chuẩn mực kế toán và chính sách chung của tập đoàn.

Hợp nhất: Lập báo cáo tài chính hợp nhất định kỳ (tháng, quý, năm).

Phân tích: Phân tích biến động, sai lệch giữa số liệu thực tế và kế hoạch, đưa ra các nhận định và đề xuất cải thiện.

Phân tích và thẩm định dự án đầu tư

Tham gia thẩm định: Phối hợp với các bộ phận liên quan để thẩm định kế hoạch kinh doanh, kế hoạch ngân sách hàng tháng/quý/năm của các công ty thành viên.

Lập phương án: Xây dựng, lập phương án và đánh giá tính khả thi hiệu quả của các dự án đầu tư của Tập đoàn và công ty con.

Kiểm soát: Giám sát, kiểm soát quá trình thực hiện các dự án, đảm bảo tuân thủ kế hoạch tài chính đã đề ra.

Phân tích và kiểm soát tài chính tập đoàn

Theo dõi và đánh giá: Theo dõi, phân tích và đánh giá hiệu quả tài chính và hiệu quả kinh doanh của các công ty con theo tháng/quý/năm từ đó đưa ra cảnh báo sớm các rủi ro tài chính

Hoạch định: Phối hợp với các phòng ban xây dựng, tổng hợp và giám sát ngân sách, kế hoạch tài chính tổng thể của Tập đoàn.

Kiểm soát nội bộ: Tham gia xây dựng và đề xuất các chính sách, quy trình kế toán, kiểm soát nội bộ phù hợp, đảm bảo tuân thủ và vận hành hiệu quả.

Hỗ trợ vốn: Theo dõi dòng tiền, hỗ trợ huy động và phân bổ nguồn vốn giữa các đơn vị trong Tập đoàn.

Tham gia xây dựng hệ thống tài chính – kế toán tập đoàn

Xây dựng quy trình: Tham gia xây dựng quy trình, quy chế tài chính – kế toán chuẩn cho các đơn vị thành viên, đề xuất chính sách tài chính thống nhất toàn Tập đoàn. Đề xuất chính sách tài chính thống nhất toàn tập đoàn.

Đào tạo: Hướng dẫn, đào tạo và giám sát việc tuân thủ các chuẩn mực kế toán và quy định của Nhà nước trong toàn bộ Tập đoàn.Đào tạo chuẩn mực kế toán, quy định tài chính cho kế toán các công ty con.

Tối ưu hóa: Tìm kiếm, đề xuất các giải pháp để tối ưu hóa quy trình luân chuyển, xử lý dữ liệu tài chính trong Tập đoàn.

Tuân thủ và Làm việc với Cơ quan Chức năng:

Kiểm toán nội bộ: Hỗ trợ công tác kiểm toán nội bộ, đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ.

Đối ngoại: Làm việc với kiểm toán độc lập, cơ quan thuế và các bên liên quan khác khi có yêu cầu.

Tuân thủ pháp luật: Đảm bảo mọi hoạt động kế toán – thuế trong Tập đoàn tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành.