Giới thiệu CÔNG TY TNHH BEYONO VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH BEYONO VIỆT NAM Lĩnh vực hoạt động: Nhà sản xuất thương hiệu thể thao Beyono, Chuyên cung cấp các sản phẩm thời trang thể thao: giày, quần áo, phụ kiện.. của thương hiệu Beyono. Trong tất cả câu chuyện về các thuơng hiệu thể thao trong nước, Beyono Việt Nam có lẽ là đặc biệt hơn cả, đặc biệt không chỉ vì đây là thương hiệu đầu tiên ở Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực bóng chuyền, mà đằng sau đó là câu chuyện đam mê của những người trẻ dầy hoài bão với khát vọng đưa bóng chuyền Việt vươn ra biển lớn. "Beyono – Be Your New Option" với sứ mệnh mang đến những sản phẩm – dịch vụ tốt nhất, phù hợp nhất phục vụ bóng chuyền Việt, giải quyết tất cả những nhu cầu mà các thương hiệu ngoại nhập chưa làm được trước đây góp phần làm đẹp cho bóng chuyền nước nhà. Beyono sẽ là lựa chọn mới của bạn.