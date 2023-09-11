Giới thiệu Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Mỹ - SSU

Văn hoá của Việt Mỹ SSU được xây dựng trên nền tảng những giá trị tích luỹ, thấm nhuần trong cách thức hoạt động kinh doanh. Đó là những giá trị mà tổ chức chúng tôi đồng lòng giữ vững, đại diện cho những giá trị trọng yếu mà chúng tôi sẽ không chấp nhận thoả hiệp trong bất cứ trường hợp nào. Văn hoá tại Việt Mỹ SSU cho phép tất cả nhân viên phát huy tiềm năng và tự hoàn thiện bản thân, luôn thúc đẩy, tạo động lực và phát triển những phẩm chất cần cho doanh nghiệp như sự chân thành và tin cậy.

Chúng tôi tin tưởng rằng nhân viên là nguồn lực đáng giá nhất, rằng mỗi nhân viên đều là một cá nhân độc đáo riêng biệt.

Chúng tôi tạo điều kiện cho các thành viên trong nhóm hợp tác với nhau để cùng tiến tới thành công, qua đó xây dựng tinh thần đoàn kết, tăng cường nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm trong môi trường làm việc.

Chúng tôi luôn nỗ lực tạo ra một môi trường làm việc thân thiện vì vậy những hành vi đi ngược lại với tinh thần này như các tin đồn thất thiệt, cạnh tranh không lành mạnh, nói xấu, cung cấp thông tin sai lệch… đều không được chấp nhận.

Với chúng tôi, có một sự phân biệt rõ giữa công việc với các vấn đề cá nhân, qua đó nhân viên được đào tạo và huấn luyện để làm chủ cảm xúc, tăng tính hiệu quả trong giao tiếp giúp thấu hiểu ý kiến đồng nghiệp tốt hơn.