Giới thiệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ NHẬT VIỆT

Công ty CP Công nghệ Y tế Nhật Việt là đơn vị quản lý vận hành thương hiệu Phòng khám đa khoa Công nghệ cao NURA. Mô hình Phòng khám Đa Khoa Công nghệ cao NURA được Trung tâm Y khoa Nhật Bản T-Matsuoka ký thỏa thuận hợp tác độc quyền với tập đoàn Fujifilm để phát triển tại Việt Nam. Với mong muốn tạo nên văn hóa tầm soát sớm nhằm phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ từ kịp thời can thiệp điều trị hay thay đổi thói quen để nâng cao chất lượng cuộc sống. Đồng thời cung cấp trải nghiệm chăm sóc sức khỏe chất lượng cao và dễ tiếp cận. Thông qua NURA chúng tôi muốn mang đến tinh hoa trong tầm soát sớm của y học dự phòng Nhật Bản, những công nghệ tiên tiến hàng đầu thế giới và nghệ thuật hiếu khách Omotenashi nổi tiếng của đất nước mặt trời mọc.