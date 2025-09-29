Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 608 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Chịu trách nhiệm tham mưu, đề xuất với lãnh đạo cấp trên về kế hoạch, mục tiêu và biện pháp để thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của cửa hàng nói riêng và nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty nói chung.

Xây dựng mục tiêu, kế hoạch, bảng tính kế hoạch kinh doanh của cửa hàng được giao phụ trách.

Quản lý vận hành Cửa hàng, giao chỉ tiêu, kế hoạch tháng, quý, năm đến từng bộ phận và cá nhân thuộc Cửa hàng.

Tổ chức và điều hành hoạt động kinh doanh tại Cửa hàng theo kế hoạch kinh doanh đã được phê duyệt; Chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động kinh doanh của Cửa hàng.

Thực hiện hoặc phân công thực hiện: Tổng hợp, phân tích, báo cáo số liệu doanh thu; kết quả hoạt động cửa hàng; số liệu về khách hàng của cửa hàng theo chu kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu.

Phối hợp với Phòng NS trong hoạt động quản lý nhân sự bao gồm: tuyển dụng nhân sự cho cửa hàng; đánh giá thử việc, đánh giá năng lực;…

Thực hiện phân ca, sắp lịch làm việc, quản lý định biên ca làm và thời gian làm việc của CBNV.

Quản lý sổ sách, chứng từ, thu – nộp tiền hàng,…

Phát triển và chăm sóc khách hàng tại cửa hàng; Giải quyết/hỗ trợ giải quyết các khiếu nại, thắc mắc của khách hàng tại cửa hàng.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của BLĐ và quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: 28 – 40 tuổi.

Bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành nghề kinh tế, quản trị kinh doanh, quản trị doanh nghiệp,…

Kinh nghiệm: Tối thiểu 3 năm vị trí Quản lý cửa hàng, Quản lý chuỗi hệ thống, Quản lý kinh doanh trong các doanh nghiệp kinh doanh theo hệ thống bán lẻ. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành bán lẻ trang sức, vàng bạc đá quý.

Trình độ ngoại ngữ: đọc hiểu Anh văn căn bản.

Trình độ tin học: Thành thạo Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint,...)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cố định 15 – 18 triệu/tháng + phụ cấp (ăn ca, trang điểm, điện thoại) + hoa hồng doanh số.

Thưởng tháng lương thứ 13 cố định và thưởng theo hiệu quả kinh doanh năm của Công ty.

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước; khám sức khoẻ định kỳ hàng năm.

Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi (sinh nhật, hiếu hỉ,…); thưởng các ngày Lễ, Tết theo quy định của Công ty.

Tham gia chương trình ESOP dành cho CBNV cấp quản lý.

Tham gia các chương trình du xuân, du lịch, team building, kickoff định kỳ hàng năm.

Được tham gia các khoá đào tạo, huấn luyện về chiến lược quản trị, chiến lược nhân sự bởi các chuyên gia hàng đầu.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI Pro Company

