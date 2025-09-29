Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh
Ngày đăng tuyển: 29/09/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/10/2025
Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh

Chuyên viên tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 93 Láng Hạ, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Xây dựng và triển khai kế hoạch tuyển dụng phù hợp với chiến lược kinh doanh của công ty.
Đăng tuyển, tìm kiếm và sàng lọc hồ sơ ứng viên thông qua các kênh online và offline.
Phỏng vấn và đánh giá ứng viên, lựa chọn ứng viên phù hợp với yêu cầu công việc.
Thực hiện các thủ tục tuyển dụng tiếp nhận nhân sự mới như: hợp đồng thử việc và làm các giấy tờ liên quan.
Quản lý hồ sơ ứng viên, cập nhật thông tin tuyển dụng.
Báo cáo kết quả tuyển dụng định kỳ cho cấp trên.
Tham gia xây dựng và phát triển thương hiệu nhà tuyển dụng.
Tư vấn và hỗ trợ ứng viên trong suốt quá trình tuyển dụng.
Cập nhật các xu hướng tuyển dụng mới và áp dụng vào công việc.
Đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật về lao động trong quá trình tuyển dụng.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tuyển dụng. Ưu tiên có kinh nghiệm tuyển dụng trong lĩnh vực Marketing, Truyền thông, Giải trí.
Hiểu biết sâu rộng về thị trường lao động và các kỹ năng tuyển dụng.
Thành thạo các kỹ năng phỏng vấn, đánh giá và lựa chọn ứng viên.
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.
Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.
Có khả năng chịu áp lực công việc cao.
Có kinh nghiệm sử dụng các phần mềm hỗ trợ tuyển dụng (ví dụ: ATS, LinkedIn Recruiter).
Khả năng sử dụng thành thạo tin học văn phòng.
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị nhân lực, Tâm lý học hoặc các chuyên ngành liên quan.
Có máy tính cá nhân để phục vụ công việc.

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực và kinh nghiệm.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp rõ ràng.
Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao nghiệp vụ.
Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các phúc lợi khác theo quy định của pháp luật.
Tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ dưỡng thường xuyên.
Thưởng lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh

Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 101 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

