Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH QOV làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu

Mức lương 30 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô CN 3.1 – Khu CN Phú Nghĩa – Chương Mỹ, Chương Mỹ, Quận Cầu Giấy

a. Kinh doanh nội địa (60%)

Xây dựng mạng lưới phân phối trong nước: nhà phân phối, shop bán hàng, siêu thị thú cưng, kênh online.

Thiết kế chính sách giá, chiết khấu, khuyến mãi để thúc đẩy bán hàng.

Phát triển mô hình bán hàng online & CTV (Gen Z, thương hiệu riêng).

Theo dõi, phân tích số liệu bán hàng nội địa → tối ưu chính sách & độ phủ.

b. Kinh doanh OEM/Xuất khẩu (40%)

Tìm kiếm, tiếp cận khách hàng OEM quốc tế; nghiên cứu nhu cầu và tiêu chuẩn từng thị trường.

Đàm phán, chốt hợp đồng OEM/XK; đảm bảo các điều kiện giá, logistics, thanh toán, chứng từ.

Quản lý quan hệ khách hàng OEM dài hạn, đảm bảo uy tín & chất lượng.

c. Phụ trách Marketing (theo hướng OEM, hỗ trợ Sales)

Định hướng chiến lược Marketing phục vụ bán hàng: Sales-driven Marketing.

Quản lý team Marketing (1–2 nhân sự ban đầu): giao việc, theo dõi hiệu quả.

Chủ trì xây dựng bộ hồ sơ chào bán OEM: catalogue, COA, video test, hồ sơ năng lực công ty.

Quản lý website, profile công ty song ngữ; đảm bảo hình ảnh chuyên nghiệp cho thị trường quốc tế.

Phối hợp tổ chức tham gia hội chợ, triển lãm, event ngành thú cưng.

Xây dựng bao bì, logo, POSM cơ bản cho thương hiệu riêng nội địa (Cung Đình, Gen Z).

Hỗ trợ kênh online (Facebook, TikTok, Shopee/Lazada) bằng nội dung, hình ảnh, video giới thiệu sản phẩm.

d. Quản lý & Phối hợp nội bộ

Quản lý đội ngũ kinh doanh & marketing: tuyển dụng, đào tạo, huấn luyện, giao KPI.

Phối hợp với phòng Sản xuất, QC, R&D để đảm bảo chất lượng sản phẩm đúng yêu cầu từng thị trường.

Là cầu nối giữa Ban Giám đốc và đội kinh doanh – marketing, báo cáo kết quả & đề xuất cải tiến.

e. Báo cáo & Phân tích

Lập kế hoạch kinh doanh/marketing định kỳ (tháng/quý/năm).

Báo cáo doanh số, lợi nhuận, hiệu quả Marketing.

Phân tích dữ liệu thị trường, đề xuất chiến lược phát triển khách hàng & thị trường mới.

Tốt nghiệp Đại học trở lên (Ưu tiên Kinh doanh quốc tế, Quản trị kinh doanh, Marketing, Ngoại thương).

Kinh nghiệm ≥ 3–5 năm trong quản lý kinh doanh, ưu tiên ngành FMCG, pet care, OEM, xuất khẩu.

Có kinh nghiệm xây dựng hệ thống phân phối nội địa & làm việc với khách hàng OEM quốc tế.

Thành thạo tiếng Anh (giao dịch quốc tế); biết thêm tiếng Nhật/Philippines/Khmer/Trung Quốc là lợi thế.

Năng lực quản trị đội nhóm, kỹ năng đàm phán, khả năng phân tích số liệu & lập kế hoạch.

Đã từng làm Xuất khẩu tại các công ty FMGC, petcare, nông sản; …. Có network khách hàng/đối tác quốc tế sẵn có là một lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH QOV Thì Được Hưởng Những Gì

Chính sách lễ, tết đầy đủ

BHXH, phép năm theo quy định pháp luật

Thưởng quý/năm: đạt ≥100% KPI chung → thưởng 1–2 tháng lương.

Phụ cấp: công tác phí, điện thoại, laptop, chi phí hội chợ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH QOV

