Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH QOV làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu

Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH QOV làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu

CÔNG TY TNHH QOV
Ngày đăng tuyển: 29/09/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/10/2025
CÔNG TY TNHH QOV

Trưởng phòng kinh doanh

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH QOV

Mức lương
30 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lô CN 3.1 – Khu CN Phú Nghĩa – Chương Mỹ, Chương Mỹ, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 30 - 40 Triệu

a. Kinh doanh nội địa (60%)
Xây dựng mạng lưới phân phối trong nước: nhà phân phối, shop bán hàng, siêu thị thú cưng, kênh online.
Thiết kế chính sách giá, chiết khấu, khuyến mãi để thúc đẩy bán hàng.
Phát triển mô hình bán hàng online & CTV (Gen Z, thương hiệu riêng).
Theo dõi, phân tích số liệu bán hàng nội địa → tối ưu chính sách & độ phủ.
b. Kinh doanh OEM/Xuất khẩu (40%)
Tìm kiếm, tiếp cận khách hàng OEM quốc tế; nghiên cứu nhu cầu và tiêu chuẩn từng thị trường.
Đàm phán, chốt hợp đồng OEM/XK; đảm bảo các điều kiện giá, logistics, thanh toán, chứng từ.
Quản lý quan hệ khách hàng OEM dài hạn, đảm bảo uy tín & chất lượng.
c. Phụ trách Marketing (theo hướng OEM, hỗ trợ Sales)
Định hướng chiến lược Marketing phục vụ bán hàng: Sales-driven Marketing.
Sales-driven Marketing
Quản lý team Marketing (1–2 nhân sự ban đầu): giao việc, theo dõi hiệu quả.
Chủ trì xây dựng bộ hồ sơ chào bán OEM: catalogue, COA, video test, hồ sơ năng lực công ty.
bộ hồ sơ chào bán OEM
Quản lý website, profile công ty song ngữ; đảm bảo hình ảnh chuyên nghiệp cho thị trường quốc tế.
Phối hợp tổ chức tham gia hội chợ, triển lãm, event ngành thú cưng.
Xây dựng bao bì, logo, POSM cơ bản cho thương hiệu riêng nội địa (Cung Đình, Gen Z).
Hỗ trợ kênh online (Facebook, TikTok, Shopee/Lazada) bằng nội dung, hình ảnh, video giới thiệu sản phẩm.
d. Quản lý & Phối hợp nội bộ
Quản lý đội ngũ kinh doanh & marketing: tuyển dụng, đào tạo, huấn luyện, giao KPI.
Phối hợp với phòng Sản xuất, QC, R&D để đảm bảo chất lượng sản phẩm đúng yêu cầu từng thị trường.
Là cầu nối giữa Ban Giám đốc và đội kinh doanh – marketing, báo cáo kết quả & đề xuất cải tiến.
e. Báo cáo & Phân tích
Lập kế hoạch kinh doanh/marketing định kỳ (tháng/quý/năm).
Báo cáo doanh số, lợi nhuận, hiệu quả Marketing.
Phân tích dữ liệu thị trường, đề xuất chiến lược phát triển khách hàng & thị trường mới.

Với Mức Lương 30 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên (Ưu tiên Kinh doanh quốc tế, Quản trị kinh doanh, Marketing, Ngoại thương).
Kinh nghiệm ≥ 3–5 năm trong quản lý kinh doanh, ưu tiên ngành FMCG, pet care, OEM, xuất khẩu.
Có kinh nghiệm xây dựng hệ thống phân phối nội địa & làm việc với khách hàng OEM quốc tế.
Thành thạo tiếng Anh (giao dịch quốc tế); biết thêm tiếng Nhật/Philippines/Khmer/Trung Quốc là lợi thế.
Năng lực quản trị đội nhóm, kỹ năng đàm phán, khả năng phân tích số liệu & lập kế hoạch.
Đã từng làm Xuất khẩu tại các công ty FMGC, petcare, nông sản; …. Có network khách hàng/đối tác quốc tế sẵn có là một lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH QOV Thì Được Hưởng Những Gì

Chính sách lễ, tết đầy đủ
BHXH, phép năm theo quy định pháp luật
Thưởng quý/năm: đạt ≥100% KPI chung → thưởng 1–2 tháng lương.
Phụ cấp: công tác phí, điện thoại, laptop, chi phí hội chợ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH QOV

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH QOV

CÔNG TY TNHH QOV

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 1, Đặng Văn Sâm, Phường 9, Quận Phú Nhuận

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-truong-phong-kinh-doanh-thu-nhap-30-40-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job369031
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH QOV
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH QOV làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY TNHH QOV
Hạn nộp: 25/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Việt Ba
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Việt Ba làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu
Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Việt Ba
Hạn nộp: 27/09/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TOÀN PHÁT
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TOÀN PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TOÀN PHÁT
Hạn nộp: 24/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển 25 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 21 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 25 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Truyền thông Unicomm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Truyền thông Unicomm làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Truyền thông Unicomm
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần sách Bác Nhã Books
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty cổ phần sách Bác Nhã Books làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
Công ty cổ phần sách Bác Nhã Books
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG AWING VIỆT NAM
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG AWING VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG AWING VIỆT NAM
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VẬN HÀNH DOANH NGHIỆP OPERDO
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VẬN HÀNH DOANH NGHIỆP OPERDO làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 26 Triệu
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VẬN HÀNH DOANH NGHIỆP OPERDO
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 20 - 26 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI Pro Company
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI Pro Company
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 32 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH LOGISTICS QUỐC TẾ THÔNG ĐỒ
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH LOGISTICS QUỐC TẾ THÔNG ĐỒ làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH LOGISTICS QUỐC TẾ THÔNG ĐỒ
Hạn nộp: 26/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thang Máy Và Nội Thất Srg
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Thang Máy Và Nội Thất Srg làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thang Máy Và Nội Thất Srg
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Hưng Yên Còn 10 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Vương
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Vương làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Vương
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco
Hạn nộp: 25/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XNK NỘI THẤT THÀNH CÔNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XNK NỘI THẤT THÀNH CÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XNK NỘI THẤT THÀNH CÔNG
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SALE PLUS
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN SALE PLUS làm việc tại Phú Thọ thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SALE PLUS
Hạn nộp: 26/10/2025
Phú Thọ Nghệ An Vĩnh Phúc Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HANOTECH VIỆT NAM
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN HANOTECH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HANOTECH VIỆT NAM
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 14 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO HOÀNG ANH MEDIA
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO HOÀNG ANH MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO HOÀNG ANH MEDIA
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ NHẬT VIỆT
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ NHẬT VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ NHẬT VIỆT
Hạn nộp: 24/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Vương
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Vương làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Vương
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH In & dịch vụ thương mại Quang Trung
Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty TNHH In & dịch vụ thương mại Quang Trung làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
Công ty TNHH In & dịch vụ thương mại Quang Trung
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Tuyển AI Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 20 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH QOV
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH QOV làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY TNHH QOV
Hạn nộp: 25/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Việt Ba
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Việt Ba làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu
Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Việt Ba
Hạn nộp: 27/09/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TOÀN PHÁT
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TOÀN PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TOÀN PHÁT
Hạn nộp: 24/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển 25 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 21 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 25 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Truyền thông Unicomm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Truyền thông Unicomm làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Truyền thông Unicomm
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần sách Bác Nhã Books
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty cổ phần sách Bác Nhã Books làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
Công ty cổ phần sách Bác Nhã Books
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG AWING VIỆT NAM
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG AWING VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG AWING VIỆT NAM
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VẬN HÀNH DOANH NGHIỆP OPERDO
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VẬN HÀNH DOANH NGHIỆP OPERDO làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 26 Triệu
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VẬN HÀNH DOANH NGHIỆP OPERDO
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 20 - 26 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ CMC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ CMC
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH XNK Cầu Nối Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu Công ty TNHH XNK Cầu Nối Việt
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty cổ phần ICORP làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu Công ty cổ phần ICORP
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN MT làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 22 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN MT
17 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Libra Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Libra Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Bắc Á làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Bắc Á
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH HỢP TÁC QUỐC TẾ VÀ ĐÀO TẠO EDULINE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu CÔNG TY TNHH HỢP TÁC QUỐC TẾ VÀ ĐÀO TẠO EDULINE
20 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHẦN MỀM HUMAN OFFSHORE PARTNERS làm việc tại Hà Nội thu nhập 35 - 40 Triệu CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHẦN MỀM HUMAN OFFSHORE PARTNERS
35 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Truyền thông Unicomm làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Truyền thông Unicomm
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Quảng cáo và Nội thất Hùng Sơn làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 60 Triệu Công ty TNHH Quảng cáo và Nội thất Hùng Sơn
30 - 60 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH PASSPORT LOUNGE làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu CÔNG TY TNHH PASSPORT LOUNGE
15 - 50 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG QUỐC TẾ HƯƠNG GIANG INTERFA GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG QUỐC TẾ HƯƠNG GIANG INTERFA GROUP
30 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty Cổ phần TP Solar làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu Công ty Cổ phần TP Solar
25 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT BÌNH MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT BÌNH MINH
25 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 70 Triệu Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji
25 - 70 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VIETNAM RUSSIA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VIETNAM RUSSIA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SỐ DIGILIFE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SỐ DIGILIFE VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH THẨM MỸ MỸ LAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH THẨM MỸ MỸ LAN
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AIVA GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AIVA GROUP
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Bất động sản và Đầu tư RETI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 50 Triệu Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Bất động sản và Đầu tư RETI
10 - 50 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh ShopDunk - Công ty CP HESMAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu ShopDunk - Công ty CP HESMAN
30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MAXBUY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MAXBUY VIỆT NAM
25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 70 Triệu Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji
25 - 70 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Ô TÔ VIỆT NAM (VMP) làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Ô TÔ VIỆT NAM (VMP)
25 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CƠ ĐIỆN TOMECO làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CƠ ĐIỆN TOMECO
20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SỐ DIGINEXT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SỐ DIGINEXT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty cổ phần Viễn thông Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu Công ty cổ phần Viễn thông Hà Nội
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm