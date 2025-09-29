Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH LOGISTICS QUỐC TẾ THÔNG ĐỒ làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý tiếng Trung Tại CÔNG TY TNHH LOGISTICS QUỐC TẾ THÔNG ĐỒ
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 430 Cầu Am, Vạn Phúc, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Trợ lý tiếng Trung Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
1. Hỗ trợ Sếp theo dõi đơn hàng - khách hàng
2. Thay mặt sếp trả lời khách hàng
3. Làm báo giá cho khách
4. Có thể đi công tác (gặp KH nếu cần)
5. Các công việc khác do cấp trên yêu cầu
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
-Tốt nghiệp CĐ/ĐH chuyên ngành tiếng Trung ( từ HSK 5-6)
-Thành thạo word, excel, tin học văn phòng
-Nhanh nhẹn, linh hoạt trong công việc
-Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trợ lý
-Thành thạo word, excel, tin học văn phòng
-Nhanh nhẹn, linh hoạt trong công việc
-Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trợ lý
Tại CÔNG TY TNHH LOGISTICS QUỐC TẾ THÔNG ĐỒ Thì Được Hưởng Những Gì
-Làm trong môi trường tiếng Trung, được đào tạo các kỹ năng cần có
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LOGISTICS QUỐC TẾ THÔNG ĐỒ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI