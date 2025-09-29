Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH LOGISTICS QUỐC TẾ THÔNG ĐỒ làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 430 Cầu Am, Vạn Phúc, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Trợ lý tiếng Trung Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

1. Hỗ trợ Sếp theo dõi đơn hàng - khách hàng

2. Thay mặt sếp trả lời khách hàng

3. Làm báo giá cho khách

4. Có thể đi công tác (gặp KH nếu cần)

5. Các công việc khác do cấp trên yêu cầu

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp CĐ/ĐH chuyên ngành tiếng Trung ( từ HSK 5-6)

-Thành thạo word, excel, tin học văn phòng

-Nhanh nhẹn, linh hoạt trong công việc

-Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trợ lý

Tại CÔNG TY TNHH LOGISTICS QUỐC TẾ THÔNG ĐỒ Thì Được Hưởng Những Gì

-Làm trong môi trường tiếng Trung, được đào tạo các kỹ năng cần có

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LOGISTICS QUỐC TẾ THÔNG ĐỒ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin