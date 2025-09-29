Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT. Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 84 Trần Chánh Chiếu, phường 14, Quận 5, Quận 5

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

- Kiểm tra và đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp

- Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh

- Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.

- Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết.

- Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế, lập quyết toán.

- Theo dõi công nợ, quản lý tổng quát công nợ toàn công ty. Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi.

- In sổ chi tiết và tổng hợp toàn công ty

- Lập báo cáo tài chính từng quý, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết.

- Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán.

- Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại các đơn vị cơ sở.

- Cải tiến phương pháp hạch toán và chế độ báo cáo.

- Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu.

- Cung cấp số liệu cho Ban giám đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu.

- Giải trình số liệu, cung cấp hồ sơ cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu.

- Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định.

- Thực hiện những công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành Kế Toán

Ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp (ưu tiên có kinh nghiệm trong Công ty sản xuất)

Biết sử dụng thành thạo phần mềm kế toán

Trung thực, hoà đồng, cẩn thận

Kỹ năng bao quát, quản lý

Kỹ năng viết quy trình và vận hành quy trình của phòng kế toán.

Tại CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT. Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh (Deal theo năng lực)

Thưởng lễ Tết, thưởng cuối năm tháng 13

Phụ cấp theo thâm niên công tác

Chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định pháp luật

Du lịch, team building hằng năm

Khám sức khỏe định kỳ

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, đồng nghiệp thân thiện

Cơ hội đào tạo, phát triển nghề nghiệp và thăng tiến rõ ràng

