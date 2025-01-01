Giới thiệu Công Ty TNHH Di Truyền Số IDNA

Công ty TNHH Di truyền số IDNA (Identify DNA and Analyze Co., Ltd) là nhà phân phối chính thức dịch vụ xét nghiệm ADN tại Việt Nam cho Phòng xét nghiệm Universal Forensics của Mỹ. Phòng xét nghiệm ADN tại Mỹ được Hiệp hội huyết thống Mỹ công nhận (AABB accreditation). Đây là chứng nhận cao nhất dành cho các đơn vị xét nghiệm tại Mỹ. Với sự công nhận này, Universal Forensics có đầy đủ thẩm quyền để xét nghiệm ADN từ dân sự, pháp lý đến di dân. Là nhà phân phối chính thức, tại Việt Nam, chúng tôi có thể cung cấp đầy đủ các dịch vụ này đến khách hàng. Ngoài ra, với phương châm luôn đổi mới chính mình, chúng tôi sẽ không ngừng tìm kiếm và đưa về Việt Nam những dịch vụ tốt nhất liên quan đến lĩnh vực y tế với mức chi phí cạnh tranh nhất dành cho khách hàng trong nước. Chúng tôi mong rằng có thêm nhiều khách hàng có cơ hội tiếp cận, trải nghiệm những dịch vụ y tế với chất lượng quốc tế ngay tại Việt Nam.