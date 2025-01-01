Danh sách Công ty >

Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH VIỆT SUN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH VIỆT SUN

25 - 99 Nhân viên
Giới thiệu CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH VIỆT SUN

Công ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Việt Sun (hay còn gọi là Viet Sun Travel) được thành lập vào năm 2004, hoạt động chính trong lĩnh vực cung cấp các tour du lịch trong và ngoài nước. Sau hơn 15 năm hoạt động, Viet Sun Travel đã có những bước tiến vượt bậc và có những đóng góp không nhỏ cho ngành du lịch Việt Nam. Công ty đã dần dần hình thành và phát triển hệ thống đại lý rộng khắp trong cả nước từ: Hà Nội, Sapa, Huế, Đà Nẵng, Nha Trang, Phan Thiết, Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Tp.HCM, Cần Thơ, Phú Quốc… và trong tương lai, chúng tôi có kế hoạch sẽ xây dựng văn phòng đại diện tại các quốc gia trên thế giới như Mỹ, Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore, Nhật Bản Với đội ngũ nhân viên trẻ, nhiệt huyết, trình độ chuyên môn cao và đặc biệt có một niềm đam mê du lịch sâu sắc, VietSun Travel ngày càng nhận được nhiều sự ưu ái, tín nhiệm, ủng hộ từ quý khách hàng trong và ngoài nước

Tin tuyển dụng CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH VIỆT SUN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH VIỆT SUN

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH VIỆT SUN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH VIỆT SUN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH VIỆT SUN CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH VIỆT SUN

Hạn nộp: 20/09/2025

Hồ Chí Minh Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm

Thông tin liên hệ

Địa chỉ
240 Lý Chính Thắng, p.9, Q.3

Mạng xã hội

