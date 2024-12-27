Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC
Ngày đăng tuyển: 27/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/01/2025
Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC

Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC

Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

- Quản lý nhân sự, công việc liên quan đến nghiệp vụ kế toán của đơn vị mình phụ trách.
- Kiểm tra hồ sơ kê khai thuế tháng, báo cáo tài chính tháng, hồ sơ quyết toán thuế năm tài chính, báo cáo tài chính năm.
- Quyết toán thuế, giải trình số liệu với kiểm toán, cơ quan thuế.
- Hướng dẫn đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho nhân viên kế toán dưới quyền.
- Chịu trách nhiệm về tính minh bạch, chuẩn xác của số liệu kế toán.
- Lập các báo cáo tài chính, báo cáo hợp nhất, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho Tổng Giám đốc.
- Tham mưu cho BGĐ, xây dựng và kiểm toán hệ thống Quản lý Tài chính – Kế toán phù hợp với các quy định của Pháp luật và đặc tính kinh doanh của Công ty.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến hoạt động tài chính kế toán theo yêu cầu của Ban giám đốc.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ , tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán, tài chính, kiểm toán.
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán trưởng hoặc có từ 5 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán tổng hợp và có chứng chỉ kế toán trưởng. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm cho đơn vị thi công xây lắp.
- Có kinh nghiệm và am hiểu các quy định pháp luật về thuế; nguyên tắc chuẩn mực tài chính, kế toán.
- Tiếng Anh tốt là một lợi thế.
- Có kỹ năng đào tạo nhân viên, khả năng tư duy và phân tích công việc tốt.
- Có thể làm ngoài giờ muộn (lặp lại mỗi tháng, khoảng 1 tuần).

Tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 20.000.000 - 25.000.000 VND/Tháng
- Phúc lợi: chế độ lương hấp dẫn, chế độ phúc lợi khác theo Luật lao động và chính sách của công ty.
- Chế độ nghỉ mát, chương trình teambuilding.
- Được hưởng tháng lương thứ 13,14 ++ tùy theo kết quả kinh doanh từng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC

Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: P 1507, 15 Floor, Chamrvit Tower, 117 Tran Duy Hung. Cau Giay District, HaNoi, VietNam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

