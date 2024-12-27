Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

- Quản lý nhân sự, công việc liên quan đến nghiệp vụ kế toán của đơn vị mình phụ trách.

- Kiểm tra hồ sơ kê khai thuế tháng, báo cáo tài chính tháng, hồ sơ quyết toán thuế năm tài chính, báo cáo tài chính năm.

- Quyết toán thuế, giải trình số liệu với kiểm toán, cơ quan thuế.

- Hướng dẫn đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho nhân viên kế toán dưới quyền.

- Chịu trách nhiệm về tính minh bạch, chuẩn xác của số liệu kế toán.

- Lập các báo cáo tài chính, báo cáo hợp nhất, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho Tổng Giám đốc.

- Tham mưu cho BGĐ, xây dựng và kiểm toán hệ thống Quản lý Tài chính – Kế toán phù hợp với các quy định của Pháp luật và đặc tính kinh doanh của Công ty.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến hoạt động tài chính kế toán theo yêu cầu của Ban giám đốc.

- Nữ , tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán, tài chính, kiểm toán.

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán trưởng hoặc có từ 5 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán tổng hợp và có chứng chỉ kế toán trưởng. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm cho đơn vị thi công xây lắp.

- Có kinh nghiệm và am hiểu các quy định pháp luật về thuế; nguyên tắc chuẩn mực tài chính, kế toán.

- Tiếng Anh tốt là một lợi thế.

- Có kỹ năng đào tạo nhân viên, khả năng tư duy và phân tích công việc tốt.

- Có thể làm ngoài giờ muộn (lặp lại mỗi tháng, khoảng 1 tuần).

Tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 20.000.000 - 25.000.000 VND/Tháng

- Phúc lợi: chế độ lương hấp dẫn, chế độ phúc lợi khác theo Luật lao động và chính sách của công ty.

- Chế độ nghỉ mát, chương trình teambuilding.

- Được hưởng tháng lương thứ 13,14 ++ tùy theo kết quả kinh doanh từng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC

