Giới thiệu Công ty TNHH Mathpresso Việt Nam

Là một tập đoàn công nghệ giáo dục đến từ Hàn Quốc, Mathpresso Việt Nam đặt mục tiêu trở thành công ty sáng tạo nhất trong lĩnh vực giáo dục. Chúng tôi đã xây dựng thương hiệu của mình phát triển mạnh mẽ đối với sinh viên tại Việt Nam từ năm 2019 và hiện đang có 3 triệu người dùng hoạt động tích cực hàng tháng. QANDA STUDY là hệ thống giáo dục thuộc hệ sinh thái QANDA Việt Nam. Hiện tại Trụ sở chính của QANDA STUDY nằm ở quận Đống Đa và chúng tôi đã có hơn 17 đối tác bao gồm các trung tâm học tập, giáo viên livestream, sách và khóa học VOD trên khắp Hà Nội.