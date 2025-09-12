Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 17
- 19 An Tư Công Chúa, Phường An Khánh, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tìm kiếm khách hàng, chăm sóc khách hàng
Tư vấn dịch vụ, báo giá, chốt sale các sản phẩm phụ tùng của công ty
Giải quyết khiếu nại, thúc đẩy doanh số
Các công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ngành ô tô, phụ tùng ô tô
Giao tiếp tốt, năng động, linh hoạt
Chủ động, kiên trì, chịu được áp lực công việc
Giao tiếp tốt, năng động, linh hoạt
Chủ động, kiên trì, chịu được áp lực công việc
Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP Thì Được Hưởng Những Gì
Đóng BHXH, nghỉ phép 12 ngày/năm
Lương cứng + hoa hồng theo doanh số, không giới hạn thu nhập
Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, nhiều cơ hội phát triển
Lương cứng + hoa hồng theo doanh số, không giới hạn thu nhập
Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, nhiều cơ hội phát triển
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI