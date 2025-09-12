Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 17 - 19 An Tư Công Chúa, Phường An Khánh, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm khách hàng, chăm sóc khách hàng

Tư vấn dịch vụ, báo giá, chốt sale các sản phẩm phụ tùng của công ty

Giải quyết khiếu nại, thúc đẩy doanh số

Các công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ngành ô tô, phụ tùng ô tô

Giao tiếp tốt, năng động, linh hoạt

Chủ động, kiên trì, chịu được áp lực công việc

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP Thì Được Hưởng Những Gì

Đóng BHXH, nghỉ phép 12 ngày/năm

Lương cứng + hoa hồng theo doanh số, không giới hạn thu nhập

Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, nhiều cơ hội phát triển

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin