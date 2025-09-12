Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu

Mức lương 15 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Trụ sở công ty Ô tô Thái Phong, Phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 50 Triệu

• Tư vấn, thuyết phục Khách hàng lựa chọn sản phẩm, dịch vụ của Công ty

• Chủ động, tích cực tìm kiếm Khách hàng mới

• Thực hiện chỉ tiêu doanh số và các yêu cầu liên quan

• Tổng hợp phân tích thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh và dòng sản phẩm quản lý

• Tiếp nhận và xử lý khiếu nại của Khách hàng trong phạm vi công việc được ủy quyền

Với Mức Lương 15 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Giới tính: Nam/Nữ từ 20-35 tuổi.

• Đam mê kinh doanh, yêu thích lĩnh vực ô tô và kinh doanh ô tô.

• Có định hướng mục tiêu công việc rõ ràng, thái độ tích cực, trách nhiệm, trung thực

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập hấp dẫn (bao gồm lương cứng + thưởng doanh số + các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác) tương xứng với năng lực. Tổng thu nhập bình quân từ 15tr – 50tr.

• Được hỗ trợ chi phí Marketing quảng cáo

• Ứng viên mới sẽ được Công ty đào tạo các kỹ năng cứng, kỹ năng mềm có liên quan để nâng cao trình độ

• Được đào tạo kiến thức về sản phẩm, thị trường, marketing...

• Được hỗ trợ: Ăn trưa, điện thoại....

• Được thưởng các ngày lễ, tết theo quy định của Công ty

• Được Công ty đóng BHXH, BHYT theo quy định của luật lao động.

• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện, phát triển cá nhân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG

