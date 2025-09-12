Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Mức lương
15 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Trụ sở công ty Ô tô Thái Phong, Phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 50 Triệu
• Tư vấn, thuyết phục Khách hàng lựa chọn sản phẩm, dịch vụ của Công ty
• Chủ động, tích cực tìm kiếm Khách hàng mới
• Thực hiện chỉ tiêu doanh số và các yêu cầu liên quan
• Tổng hợp phân tích thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh và dòng sản phẩm quản lý
• Tiếp nhận và xử lý khiếu nại của Khách hàng trong phạm vi công việc được ủy quyền
Với Mức Lương 15 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Giới tính: Nam/Nữ từ 20-35 tuổi.
• Đam mê kinh doanh, yêu thích lĩnh vực ô tô và kinh doanh ô tô.
• Có định hướng mục tiêu công việc rõ ràng, thái độ tích cực, trách nhiệm, trung thực
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG Thì Được Hưởng Những Gì
• Thu nhập hấp dẫn (bao gồm lương cứng + thưởng doanh số + các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác) tương xứng với năng lực. Tổng thu nhập bình quân từ 15tr – 50tr.
• Được hỗ trợ chi phí Marketing quảng cáo
• Ứng viên mới sẽ được Công ty đào tạo các kỹ năng cứng, kỹ năng mềm có liên quan để nâng cao trình độ
• Được đào tạo kiến thức về sản phẩm, thị trường, marketing...
• Được hỗ trợ: Ăn trưa, điện thoại....
• Được thưởng các ngày lễ, tết theo quy định của Công ty
• Được Công ty đóng BHXH, BHYT theo quy định của luật lao động.
• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện, phát triển cá nhân
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
