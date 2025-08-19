Tuyển Content Creator Công ty TNHH Mathpresso Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 6 Triệu

Mức lương 3 - 6 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 4 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 3 - 6 Triệu

- Sản xuất nội dung định kỳ cho các nền tảng phụ trách (VD Tiktok, Meta, Youtube Short,..) bao gồm viết nội dung/lên kịch bản, quay, dựng, chỉnh sửa cơ bản và đăng bài theo lịch phân công

- Cập nhập xu hướng và thông tin mới, đóng góp ý tưởng, sáng tạo đa dạng các thể loại nội dung, định dạng để phù hợp với mỗi nền tảng

- Phối hợp cùng team, đảm bảo tính nhất quán trong thông điệp của mỗi chiến dịch

- Phối hợp với đội ngũ thiết kế, media để sản xuất hình ảnh.

- Theo dõi hiệu suất và chỉ số đo lường các kênh social media, đo lường mức độ tương tác để tối ưu và cải thiện nội dung truyền thông.

- Hỗ trợ triển khai nội dung quảng cáo Facebook Ads, Google Ads, TikTok Ads, đảm bảo thu hút đúng đối tượng khách hàng.

Với Mức Lương 3 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Đang là sinh viên hoặc tốt nghiệp Đại học các ngành Báo chí, Truyền thông, Marketing, Quản trị thương hiệu, Ngôn ngữ, Giáo dục, Văn hoá, Xã hội, Nhân văn,.. các ngành liên quan.

- Có đam mê và mong muốn phát triển trong lĩnh vực Sáng tạo nội dung, Content Marketing, Truyền thông thương hiệu hoặc Giáo dục.

- Biết quay dựng được bằng Capcut, sử dụng cơ bản các công cụ hỗ trợ như Canva (biết dùng Figma, PS/AI là điểm cộng)

- Hiểu được thế mạnh của bản thân về thành tích/sở trường/tính cách/ngoại hình/định hướng..

- Có khả năng tư duy hình ảnh hoặc sử dụng câu từ, biết kể chuyện và truyền tải nội dung thu hút.

- Có khả năng làm việc độc lập

- Làm offline tại văn phòng tối thiểu 20 giờ/tuần

Tại Công ty TNHH Mathpresso Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng từ 3-6 triệu tuỳ năng lực + thưởng hiệu suất

- Giờ giấc làm việc linh hoạt trong thời gian 9:00 - 18:00

- Làm việc trong môi trường trẻ trung, thân thiện và hướng đến việc phát triển con người

- Văn phòng làm việc sang xịn mịn, pantry mỗi tháng

- Có cơ hội làm việc trực tiếp với các giáo viên nổi tiếng

- Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Mathpresso Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin