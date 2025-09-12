Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên quản lý chất lượng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Nhà thầu phụ, Bến Cát, Quận 1
Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng Với Mức Lương Thỏa thuận
Thực hiện giám sát, đánh giá, kiểm tra kích thước, lắp, hàn, sơn trong quá trình sản xuất của nhà thầu phụ
Lên kế hoạch kiểm tra không phá hủy (Siêu âm, Thử từ, Thử thấm thấu, chụp film) đường hàn, kiểm soát công việc kiểm tra không phá hủy và báo cáo từ đơn vị thí nghiệm.
Làm hồ sơ chất lượng
Thực hiện nghiệm thu với khách hàng
Các nhiệm vụ khác được giao theo chỉ đạo trưởng bộ phận
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng chuyên ngành Xây dựng Cơ khí, Kỹ thuật
Có từ 2 năm kinh nghiệm kiểm tra chất lượng thầu phụ ngành thép
Ưu tiên người có kinh nghiệm trong các Công ty về Đường ống, Bồn bình, Kết cấu thép
Ưu tiên tốt nghiệp từ các trường: Đại học Thủy Lợi, Đại học Nha Trang, Đại học Sư Phạm Kĩ Thuật,...
Có kỹ năng tin học văn phòng Word, Excel, AutoCad (không bắt buộc).
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
- Xét tăng lương, thưởng hằng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
