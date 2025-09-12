Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Nhà thầu phụ, Bến Cát, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện giám sát, đánh giá, kiểm tra kích thước, lắp, hàn, sơn trong quá trình sản xuất của nhà thầu phụ

Lên kế hoạch kiểm tra không phá hủy (Siêu âm, Thử từ, Thử thấm thấu, chụp film) đường hàn, kiểm soát công việc kiểm tra không phá hủy và báo cáo từ đơn vị thí nghiệm.

Làm hồ sơ chất lượng

Thực hiện nghiệm thu với khách hàng

Các nhiệm vụ khác được giao theo chỉ đạo trưởng bộ phận

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng chuyên ngành Xây dựng Cơ khí, Kỹ thuật

Có từ 2 năm kinh nghiệm kiểm tra chất lượng thầu phụ ngành thép

Ưu tiên người có kinh nghiệm trong các Công ty về Đường ống, Bồn bình, Kết cấu thép

Ưu tiên tốt nghiệp từ các trường: Đại học Thủy Lợi, Đại học Nha Trang, Đại học Sư Phạm Kĩ Thuật,...

Có kỹ năng tin học văn phòng Word, Excel, AutoCad (không bắt buộc).

Quyền Lợi

- Xét tăng lương, thưởng hằng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company

