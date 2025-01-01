Danh sách Công ty >

Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG

banner-company

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG

25 - 99 Nhân viên
0 người theo dõi

Giới thiệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG

Công ty TNHH Ô tô Thái Phong được thành lập vào tháng 03 năm 2014, là một công ty trẻ nhưng được thành lập bởi những thành viên có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực phân phối và bán ô tô. Chúng tôi kinh doanh trên tinh thần: Độc Lập, Sáng tạo và đoàn kết nhất trí giữa các thành viên trong công ty. Luôn luôn mong muốn mang đến cho khách hàng những giá trị đích thực của một sản phẩm. Công ty TNHH Ô tô Thái Phong được thành lập vào tháng 03 năm 2014, là một công ty trẻ nhưng được thành lập bởi những thành viên có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực phân phối và bán ô tô. Chúng tôi kinh doanh trên tinh thần: Độc Lập, Sáng tạo và đoàn kết nhất trí giữa các thành viên trong công ty. Luôn luôn mong muốn mang đến cho khách hàng những giá trị đích thực của một sản phẩm.

Tin tuyển dụng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG

Hạn nộp: 12/10/2025

Hà Nội 15 - 50 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu

Tin tuyển dụng mới nhất toàn quốc

Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam

Tuyển Kế toán công nợ Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu

Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam

Hạn nộp: 23/10/2025

Hà Nội 15 - 17 Triệu Kinh nghiệm: 3 năm
CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND

Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND

Hạn nộp: 23/10/2025

Hà Nội Thỏa thuận Kinh nghiệm: Không yêu cầu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC ASC

Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC ASC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC ASC

Hạn nộp: 23/10/2025

Hồ Chí Minh Thỏa thuận Kinh nghiệm: Không yêu cầu
Công ty cổ phần phát triển công nghệ Pantado

Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty cổ phần phát triển công nghệ Pantado làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu

Công ty cổ phần phát triển công nghệ Pantado

Hạn nộp: 23/10/2025

Hà Nội 30 - 50 Triệu Kinh nghiệm: 3 năm
CÔNG TY TNHH LCFC (VIỆT NAM)

Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH LCFC (VIỆT NAM) làm việc tại Hà Nam thu nhập 20 - 45 Triệu

CÔNG TY TNHH LCFC (VIỆT NAM)

Hạn nộp: 31/10/2025

Hà Nam 20 - 45 Triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS

Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS

Hạn nộp: 23/10/2025

Hà Nội Thỏa thuận Kinh nghiệm: Không yêu cầu

Thông tin liên hệ

Địa chỉ
Số TT36, đường CN9 KCN Từ Liêm, P. Phương Canh, Q. Nam từ Liêm, HN

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/cong-ty-tnhh-thuong-mai-o-to-thai-phong-ntd159823
Copy url
Mạng xã hội

Việc làm tham khảo

Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần VTI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần VTI
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU QUYỀN MINH VŨ làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU QUYỀN MINH VŨ
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH Công nghiệp Cene Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty TNHH Công nghiệp Cene Việt Nam
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần công nghệ và kỹ thuật Á Châu làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần công nghệ và kỹ thuật Á Châu
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kho Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Vinamas làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 7 Triệu Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Vinamas
6 - 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT NGÀNH NHỰA HK làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu CÔNG TY TNHH NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT NGÀNH NHỰA HK
12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Công nghệ Think Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Công nghệ Think Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TECHLAB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TECHLAB
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TAKEUNI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TAKEUNI VIỆT NAM
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI BAO BÌ THÀNH TIẾN làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI BAO BÌ THÀNH TIẾN
9 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU BIG INTERNATIONAL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU BIG INTERNATIONAL VIỆT NAM
20 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công ty Cổ phần Dragcons làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu Công ty Cổ phần Dragcons
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Tuyển dụng điều phối vận tải Công Ty Cổ Phần Vận Tải Ô Tô Số 2 làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Vận Tải Ô Tô Số 2
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Kiến Trúc Và Xây Dựng Nam Phong làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Kiến Trúc Và Xây Dựng Nam Phong
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Thể thao Thiên Trường làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu Công ty TNHH Thể thao Thiên Trường
15 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm