Giới thiệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG

Công ty TNHH Ô tô Thái Phong được thành lập vào tháng 03 năm 2014, là một công ty trẻ nhưng được thành lập bởi những thành viên có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực phân phối và bán ô tô. Chúng tôi kinh doanh trên tinh thần: Độc Lập, Sáng tạo và đoàn kết nhất trí giữa các thành viên trong công ty. Luôn luôn mong muốn mang đến cho khách hàng những giá trị đích thực của một sản phẩm.