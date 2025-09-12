Tuyển Ngân hàng Công ty CP Golden City làm việc tại Nghệ An thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Nghệ An: 25 Minh Khai, P Lê Mao, TP Vinh

Mô Tả Công Việc Ngân hàng Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Phụ trách điều phối nhân sự trong phạm vi phòng Tài chính kế toán;

Chịu trách nhiệm chỉ đạo công tác kế toán theo yêu cầu của Ban lãnh đạo công ty;

Tham mưu cho Kế toán trưởng, Ban Giám đốc về công tác tài chính, kế toán.

Tổ chức thực hiện nghiệp vụ hạch toán kế toán đúng quy định pháp luật chuẩn mực kế toán;

Hướng dẫn, giám sát, kiểm duyệt, kiểm tra các công việc liên quan đến phần hành kế toán;

Kiểm soát chi phí, quản lý tài sản, nguồn vốn của Công ty;

Đề xuất các giải pháp nhằm quản trị hiệu quả dòng tiền, tiết giảm chi phí tài chính;

Làm việc với các cơ quan ban ngành, ngân hàng khi có yêu cầu;

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng phòng.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học trở lên các ngành Tài chính, Kinh tế, Kế toán, Kiểm toán. Có chứng chỉ chuyên ngành khác liên quan là một lợi thế;

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương; Đặc biệt mạnh về mảng Thuế hoặc mảng Ngân hàng.

Nắm được chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực kế toán tài chính; nắm chắc và hiểu Luật kế toán, các Luật thuế và các văn bản hướng dẫn thực hiện;

Sử dụng thành thạo các công cụ tin học phục vụ công tác chuyên môn;

Phẩm chất: Trung thực, nhanh nhẹn, có tinh thần trách nhiệm cao với công việc, chịu được áp lực công việc cao;

Có tinh thần trách nhiệm, cẩn thận, nhiệt tình, sáng tạo;

Có sức khỏe tốt và nguyện vọng làm việc lâu dài;

Có khả năng tổ chức và điều hành bộ máy tài chính kế toán;

Chủ động trong việc kết nối với các bộ phận có liên quan, nhanh nhạy, có khả năng thích ứng và xử lý các tình huống phát sinh trong công việc chuyên môn;

Tại Công ty CP Golden City Thì Được Hưởng Những Gì

1. Quyền lợi đặc biệt tới nhân viên

2. Môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Golden City

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin