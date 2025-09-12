Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
- Hà Nội: Tòa nhà Detech Tower, số 8 Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tìm kiếm khách hàng mới, chăm sóc và phát triển khách hàng cũ của công ty nhằm đảm bảo chỉ tiêu doanh số tại các khu vực được giao.
Thực hiện các cuộc gặp gỡ, kết nối nhằm tìm hiểu nhu cầu/mong muốn của khách hàng để giới thiệu sản phẩm và tư vấn các giải pháp phù hợp.
Phối hợp với các bộ phận xây dựng báo giá, thương lượng, hoàn thiện hồ sơ thầu và triển khai ký hợp đồng cung cấp dịch vụ.
Theo dõi và thông báo khách hàng kế hoạch lắp đặt dự kiến. Phối hợp với bộ phận kỹ thuật khảo sát khu vực lắp đặt.
Chịu trách nhiệm thông báo và thu hồi các khoản thanh toán của khách hàng đúng thời hạn.
Phối hợp với các bộ phận triển khai các chương trình chăm sóc khách hàng. Tham dự các buổi hội thảo, triển lãm giới thiệu sản phẩm.
Thu thập thông tin, nghiên cứu, phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh, khách hàng; tổng hợp dữ liệu, thực hiện các báo cáo bán hàng định kỳ theo yêu cầu của Trưởng phòng.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc. Ứng viên đã từng làm việc tại các hãng tàu biển, đơn vị vận tải đường biển hoặc công ty cung cấp thiết bị hàng hải sẽ được ưu tiên.
Có khả năng đọc hiểu tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh; ham học hỏi, cầu tiến.
Kỹ năng giao tiếp tốt, hoạt ngôn, có khả năng tư vấn, phân tích, thuyết trình, thuyết phục khách hàng, thương lượng và giải quyết vấn đề hiệu quả.
Trung thực, chăm chỉ, sẵn sàng đi công tác khi cần.
Có khả năng làm việc độc lập, chủ động; biết lái xe ô tô là một lợi thế.
Thành thạo tin học văn phòng (MS Office).
Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB Thì Được Hưởng Những Gì
Được thưởng các dịp Lễ, Tết trong năm,...
Lương tháng 13 + thưởng Performance và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Pháp luật
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao chuyên môn với chuyên gia trong nước và quốc tế.
Được đào tạo thêm các kỹ năng mềm
Được làm việc trong môi trường quốc tế chuyên nghiệp, tiếp xúc với các chuyên gia trong & ngoài nước
Được tham gia các hoạt động tập thể cùng công ty như: Du lịch, Team Building, New Year Party, các ngày Lễ trong năm,...
Gửi xe miễn phí
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI