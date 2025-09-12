Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Detech Tower, số 8 Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm khách hàng mới, chăm sóc và phát triển khách hàng cũ của công ty nhằm đảm bảo chỉ tiêu doanh số tại các khu vực được giao.

Thực hiện các cuộc gặp gỡ, kết nối nhằm tìm hiểu nhu cầu/mong muốn của khách hàng để giới thiệu sản phẩm và tư vấn các giải pháp phù hợp.

Phối hợp với các bộ phận xây dựng báo giá, thương lượng, hoàn thiện hồ sơ thầu và triển khai ký hợp đồng cung cấp dịch vụ.

Theo dõi và thông báo khách hàng kế hoạch lắp đặt dự kiến. Phối hợp với bộ phận kỹ thuật khảo sát khu vực lắp đặt.

Chịu trách nhiệm thông báo và thu hồi các khoản thanh toán của khách hàng đúng thời hạn.

Phối hợp với các bộ phận triển khai các chương trình chăm sóc khách hàng. Tham dự các buổi hội thảo, triển lãm giới thiệu sản phẩm.

Thu thập thông tin, nghiên cứu, phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh, khách hàng; tổng hợp dữ liệu, thực hiện các báo cáo bán hàng định kỳ theo yêu cầu của Trưởng phòng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, ưu tiên các chuyên ngành: Điện tử Viễn thông, Tự động hóa, Hàng hải hoặc Quản trị Kinh doanh.

Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc. Ứng viên đã từng làm việc tại các hãng tàu biển, đơn vị vận tải đường biển hoặc công ty cung cấp thiết bị hàng hải sẽ được ưu tiên.

Có khả năng đọc hiểu tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh; ham học hỏi, cầu tiến.

Kỹ năng giao tiếp tốt, hoạt ngôn, có khả năng tư vấn, phân tích, thuyết trình, thuyết phục khách hàng, thương lượng và giải quyết vấn đề hiệu quả.

Trung thực, chăm chỉ, sẵn sàng đi công tác khi cần.

Có khả năng làm việc độc lập, chủ động; biết lái xe ô tô là một lợi thế.

Thành thạo tin học văn phòng (MS Office).

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Thỏa thuận

Được thưởng các dịp Lễ, Tết trong năm,...

Lương tháng 13 + thưởng Performance và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Pháp luật

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao chuyên môn với chuyên gia trong nước và quốc tế.

Được đào tạo thêm các kỹ năng mềm

Được làm việc trong môi trường quốc tế chuyên nghiệp, tiếp xúc với các chuyên gia trong & ngoài nước

Được tham gia các hoạt động tập thể cùng công ty như: Du lịch, Team Building, New Year Party, các ngày Lễ trong năm,...

Gửi xe miễn phí

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB

