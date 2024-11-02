Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

Mức lương 18 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế điện Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

- Lập trình và thiết kế mạch điện tử

- Đánh giá các thiết kế từ các Nhà cung cấp phù hợp với mục tiêu sản phẩm cuối

- Nghiên cứu sản phẩm mới hoặc cải tiến sản phẩm đã có sẵn, hỗ trợ quá trình đưa mạch vào sản xuất.

- Lập kế hoạch và triển khai dự án mạch điện tử, phối hợp làm việc cùng các nhóm khác như cơ khí, thử nghiệm,..

- Trao đổi giải pháp thiết kế với đối tác làm mạch trong nước và ngoài nước (Tiếng Anh), đảm bảo mạch hoạt động đúng tính năng, đạt yêu cầu về chất lượng.

- Các công việc khác theo chỉ đạo của Cấp trên.

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học, nguyên ngành Kỹ thuật Điện Tử

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm liên quan đến lập trình nhúng Embedded

- Kỹ năng giải quyết vấn đề tốt, có tinh thần trách nhiệm cao

- Kỹ năng quản lý đội nhóm hiệu quả, phân bổ mục tiêu và kế hoạch công việc cho cá nhân và nhóm

- Tư duy hướng tới khách hàng, đổi mới mỗi ngày và cam kết vượt trội.

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực ứng viên

- Thời gian làm việc: 8h00 - 17h00, Nghỉ 02 ngày Thứ Bảy và các ngày Chủ nhật trong tháng

- Thưởng KPI cá nhân và thưởng cuối năm, tăng lương, thưởng ngày lễ ngày tết hàng năm. Chương trình Quỹ hạnh phúc, innogen cho nhân viên toàn tập đoàn v.v

- Công ty trang bị đầy đủ các phương tiện làm việc, được đào tạo kiến thức chuyên môn, kỹ thuật bởi đơn vị trong và ngoài tổ chức

- Chế độ nghỉ phép năm, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế và các phúc lợi khác theo quy định của pháp luật và nội quy Tập đoàn.

- Môi trường làm việc trẻ thân thiện năng động có nhiều cơ hội phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin