Giới thiệu Công ty TNHH Mimosa Technology

MimosaTEK là công ty đi đầu trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao tại Việt Nam. MimosaTEK đáp ứng nhu cầu quản lý trang trại của khách hàng từ người nông dân vừa và nhỏ đến các nông trường lớn trên khắp vùng miền trong cả nước với nhiều loại cây trồng khác nhau từ cây trồng ngắn ngày như rau, củ cho đến các loại cây nông công nghiệp lâu năm. Là một công ty công nghệ, MimosaTEK luôn không ngừng cải tiến sản phẩm và lắng nghe nhu cầu của khách hàng nhằm mang đến những sản phẩm tối ưu nhất. MimosaTEK là công ty đi đầu trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao tại Việt Nam. MimosaTEK đáp ứng nhu cầu quản lý trang trại của khách hàng từ người nông dân vừa và nhỏ đến các nông trường lớn trên khắp vùng miền trong cả nước với nhiều loại cây trồng khác nhau từ cây trồng ngắn ngày như rau, củ cho đến các loại cây nông công nghiệp lâu năm. Là một công ty công nghệ, MimosaTEK luôn không ngừng cải tiến sản phẩm và lắng nghe nhu cầu của khách hàng nhằm mang đến những sản phẩm tối ưu nhất.