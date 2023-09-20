Danh sách Công ty >

Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão

Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão

Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh
100 - 499 Nhân viên
http://matbaobpo.com/
Giới thiệu Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão

Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão là một trong những nhà cung cấp dịch vụ quy trình Kinh doanh tốt nhất tại Việt Nam. Mắt Bão BPO được biết đến với dịch vụ chuyên nghiệp, đa dạng cùng nền văn hóa doanh nghiệp đặc sắc với hơn 5000 nhân sự trên cả nước.

Tại Mắt Bão BPO, Chúng tôi cung cấp các dịch vụ sau:

- Chăm sóc khách hàng – Call Center

- Thuê ngoài nhân sự

- Quản lý tòa nhà

Mắt Bão BPO quy trình kinh doanh chuyên biệt dựa trên nền tảng “Hợp tác – Chuyên nghiệp – Cùng phát triển”.

Với kinh nghiệm chuyên môn sâu sắc, đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm, quy mô trên cả nước, Mắt Bão BPO định hướng phát triển bền vững và duy trì chất lượng dịch vụ tốt

- Tầm nhìn: Hướng tới “Công Ty Số 1 Việt Nam Về Dịch Vụ BPO”

- Sứ mệnh: Nỗ lực trở thành cộng sự đắc lực, đồng hành và đem lại giá trị cho khách hàng doanh nghiệp

- Giá trị cốt lõi: Tin cậy – Tận tâm – Tôn trọng

Tuyển Phát triển thị trường Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu

Hạn nộp: 30/09/2025

Hồ Chí Minh 10 - 25 Triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Hạn nộp: 03/10/2025

Hồ Chí Minh 15 - 20 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu
Tuyển Nhân viên văn phòng Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 17 Triệu

Hạn nộp: 27/09/2025

Hồ Chí Minh 10 - 17 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 35 Triệu

Hạn nộp: 18/09/2025

Hồ Chí Minh 7 - 35 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 35 Triệu

Hạn nộp: 29/09/2025

Hồ Chí Minh 13 - 35 Triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

