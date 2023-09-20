Giới thiệu Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão

Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão là một trong những nhà cung cấp dịch vụ quy trình Kinh doanh tốt nhất tại Việt Nam. Mắt Bão BPO được biết đến với dịch vụ chuyên nghiệp, đa dạng cùng nền văn hóa doanh nghiệp đặc sắc với hơn 5000 nhân sự trên cả nước.

Tại Mắt Bão BPO, Chúng tôi cung cấp các dịch vụ sau:

- Chăm sóc khách hàng – Call Center

- Thuê ngoài nhân sự

- Quản lý tòa nhà

Mắt Bão BPO quy trình kinh doanh chuyên biệt dựa trên nền tảng “Hợp tác – Chuyên nghiệp – Cùng phát triển”.

Với kinh nghiệm chuyên môn sâu sắc, đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm, quy mô trên cả nước, Mắt Bão BPO định hướng phát triển bền vững và duy trì chất lượng dịch vụ tốt

- Tầm nhìn: Hướng tới “Công Ty Số 1 Việt Nam Về Dịch Vụ BPO”

- Sứ mệnh: Nỗ lực trở thành cộng sự đắc lực, đồng hành và đem lại giá trị cho khách hàng doanh nghiệp

- Giá trị cốt lõi: Tin cậy – Tận tâm – Tôn trọng