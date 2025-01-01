Danh sách Công ty >

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG MÔI TRƯỜNG BIỂN ĐÔNG

25 - 99 Nhân viên
0 người theo dõi

Giới thiệu CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG MÔI TRƯỜNG BIỂN ĐÔNG

Giới thiệu Công ty TNHH Năng Lượng Môi Trường Biển Đông (ESEC) được hình thành dựa trên niềm đam mê và mong muốn của các nhà sáng lập để góp sức xây dựng xã hội ngày một tốt đẹp hơn. Chúng tôi tập trung vào tối ưu hóa sử dụng năng lượng, đồng thời kiểm soát tác động tới môi trường, được thể hiện rõ qua slogan “Turn It Balance”. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ và giải pháp kỹ thuật hàng đầu cho tất cả các nhu cầu về vận hành hệ thống nhà máy, từ phân tích, tính toán đến giám sát và kiểm soát thời gian thực cho khách hàng. Điều đó giúp mang đến sự tin cậy, độ an toàn và tối ưu hóa hiệu quả sử dụng năng lượng cho khách hàng. Tầm nhìn Trở thành nhà cung cấp công nghệ tiên phong cho các nhà máy công nghiệp, góp phần vào việc phát triển bền vững nền công nghiệp nước nhà. Sứ mệnh Chúng tôi không ngừng nghiên cứu và mang đến những công nghệ mới, hàng đầu trên thế giới để đóng góp vào tối ưu hóa hệ thống quản lý: - Tối ưu hóa năng lượng - Tối ưu hóa chi phí bảo trì - Giảm thiểu thời gian ngừng sản xuất - Hạn chế tác động đến môi trường Chúng tôi phát triển dựa trên nền tảng TRÁCH NHIỆM – UY TÍN đối với khách hàng, hướng đến một nền công nghiệp phát triển bền vững. Đối tác chiến lược Chúng tôi tự hào là đại diện chính thức của các thương hiệu công nghệ dẫn đầu toàn cầu nhằm cung cấp các giải pháp công nghệ liên quan đến hệ thống Cấp Nguồn, Quản Lý Năng Lượng, Điều Khiển Tự Động & Truyền Động cho các nhà máy công nghiệp bao gồm: 1. OSIsoft: Hệ Thống Quản Lý Vận Hành Tập Trung – Tối Ưu Hóa Sản Xuất. 2. SCHNEIDER/INVENSYS/EUROTHERM: Hệ Thống Quản Lý Năng Lượng, Chất Lượng Điện Năng. 3. ABB/SIEMENS: Tự Động Hóa Nhà Máy & Truyền Động Motor & Drive. 4. ETAP: Giải pháp phần mềm Mô phỏng, Phân tích, Tính toán Hệ Thống Điện (Off-line) và Quản Lý Vận Hành (Real-Time).

Tin tuyển dụng CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG MÔI TRƯỜNG BIỂN ĐÔNG

Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG MÔI TRƯỜNG BIỂN ĐÔNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG MÔI TRƯỜNG BIỂN ĐÔNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Hạn nộp: 17/09/2025

Hồ Chí Minh Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm

