CÔNG TY TNHH SAMI MEDIA VIỆT NAM

25 - 99 Nhân viên
Công ty chúng tôi chuyên cung cấp dịch vụ sản xuất nội dung trên YouTube, từ việc sáng tạo ý tưởng, biên tập video đến phát triển chiến lược nội dung. Với đội ngũ biên tập viên và nhà sản xuất giàu kinh nghiệm, chúng tôi cam kết mang đến những video chất lượng cao, hấp dẫn và dễ tiếp cận đối với người xem. Bằng cách kết hợp giữa sự sáng tạo và chiến lược content phù hợp, chúng tôi giúp các kênh YouTube đạt được lượng người theo dõi ổn định và tăng trưởng vượt trội. Chúng tôi không chỉ chú trọng vào việc sản xuất video mà còn xây dựng nội dung hấp dẫn, tối ưu hóa SEO để gia tăng hiệu quả quảng bá, mang lại giá trị lâu dài cho các đối tác và khách hàng.

Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH SAMI MEDIA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Hạn nộp: 18/09/2025

Hà Nội 3 - 5 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu

Địa chỉ
Tầng 3, nhà số 8 Biệt Thự 16 KĐT Lideco, Đường Vạn Xuân, Thị Trấn Trạm Trôi, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

https://job3s.ai/cong-ty-tnhh-sami-media-viet-nam-ntd159889
