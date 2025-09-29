Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỄN THÔNG THIÊN TÚ làm việc tại Thanh Hóa thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỄN THÔNG THIÊN TÚ
Ngày đăng tuyển: 29/09/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2025
Quản lý kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỄN THÔNG THIÊN TÚ

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Thanh Hóa:

- Thanh Hoá, Thành phố Thanh Hóa

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Phát triển khách hàng và quản lý: Tìm kiếm và phát triển các khách hàng quốc tế mới, duy trì và phát triển mối quan hệ lâu dài với khách hàng hiện tại. Đảm bảo các đơn hàng từ việc báo giá, đàm phán cho đến ký kết hợp đồng.
Điều phối đơn hàng và sản xuất: Là cầu nối giữa khách hàng và các bộ phận sản xuất, kỹ thuật, chất lượng. Theo dõi tiến độ sản xuất và đảm bảo đơn hàng được thực hiện đúng chất lượng, đúng tiến độ.
Chiến lược thị trường và sản phẩm: Phân tích xu hướng thị trường quốc tế và nhu cầu khách hàng. Đưa ra các chiến lược phát triển sản phẩm và kế hoạch bán hàng.
Quản lý đội ngũ và phối hợp: Lãnh đạo hoặc hướng dẫn nhóm kinh doanh, đảm bảo hiệu quả làm việc. Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận liên quan để tối ưu hóa quy trình và nâng cao sự hài lòng của khách hàng.
Làm việc từ Thứ Hai đến Thứ Bảy: Sáng từ 7h30, trưa nghỉ từ 11h30 đến 12h30, chiều từ 12h30 đến 16h30

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi dưới 40. Người Việt Nam
Có thể sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ công việc (cả giao tiếp và viết email).
Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong ngành xuất khẩu giày, hiểu rõ về giày dán lạnh và giày ép nhựa.
Ưu tiên ứng viên biết tiếng Trung Quốc.
Kiến thức vững về giày dán lạnh và ép nhựa, quy trình sản xuất, vật liệu và cấu thành chi phí.
Kinh nghiệm làm việc với khách hàng quốc tế, đặc biệt là các thương hiệu hoặc khách hàng đến từ Châu Âu và Mỹ. Am hiểu quy trình xuất khẩu và các tiêu chuẩn giày quốc tế.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỄN THÔNG THIÊN TÚ Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Thương lượng, 2 bên trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.
Thu nhập
Tham gia BHXH
Phụ cấp xăng xe (di chuyển tự túc), phụ cấp chuyên cần, phụ cấp ăn trưa tại công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỄN THÔNG THIÊN TÚ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 145B Nguyễn Đình Chính, Phường 11, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

