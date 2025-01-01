Danh sách Công ty >

Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỄN THÔNG THIÊN TÚ

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỄN THÔNG THIÊN TÚ

500 - 1000 Nhân viên
Giới thiệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỄN THÔNG THIÊN TÚ

22 năm không ngừng kiến tạo và đổi mới kinh doanh. Thiên Tú nơi mà bạn có thể nhận thấy những nhân tố tài năng, giàu kiến thức, những nhà đàm phán thông minh cho đến tiếng nói đi sâu vào trái tim. Chúng tôi là ai! Thiên Tú với mạng lưới kinh doanh/ dịch vụ đa lĩnh vực: - Viễn thông: xây lắp trụ 3G, 4G, BTS, hạ tầng kết nối tổng đài… đối tác chiến lược của Vinaphone, Mobifone, Vietnamobile… - Call center, Contact center: Dịch vụ khách hàng, CSKH, Telesales, data entry… cho Samsung, Momo, Lazada, K+, Vietnamobile, Vinaphone, VP Bank…

Tin tuyển dụng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỄN THÔNG THIÊN TÚ

Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỄN THÔNG THIÊN TÚ làm việc tại Thanh Hóa thu nhập Thỏa thuận

Hạn nộp: 31/10/2025

Thanh Hóa Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm

Địa chỉ
145B Nguyễn Đình Chính, Phường 11, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

