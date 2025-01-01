Giới thiệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỄN THÔNG THIÊN TÚ

22 năm không ngừng kiến tạo và đổi mới kinh doanh. Thiên Tú nơi mà bạn có thể nhận thấy những nhân tố tài năng, giàu kiến thức, những nhà đàm phán thông minh cho đến tiếng nói đi sâu vào trái tim. Chúng tôi là ai! Thiên Tú với mạng lưới kinh doanh/ dịch vụ đa lĩnh vực: - Viễn thông: xây lắp trụ 3G, 4G, BTS, hạ tầng kết nối tổng đài… đối tác chiến lược của Vinaphone, Mobifone, Vietnamobile… - Call center, Contact center: Dịch vụ khách hàng, CSKH, Telesales, data entry… cho Samsung, Momo, Lazada, K+, Vietnamobile, Vinaphone, VP Bank…