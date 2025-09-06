Giới thiệu Công Ty TNHH SDS Đông Dương

Công ty TNHH SDS Đông Dương Website: www.sds-indochina.com Công ty TNHH SDS Đông Dương được sáng lập vào năm 2015 là công ty trẻ thực hiện dịch vụ cho 100% KH Nhật. Các dịch vụ mà SDS đang cung cấp là: - Dịch vụ hỗ trợ cuộc sống “Owlculture” (Dành cho người Nhật sinh sống tại Việt Nam) - Dịch vụ hỗ trợ hành chính nhân sự, tư vấn doanh nghiệp - Biên, phiên dịch, phái cử nhân sự - Dịch vụ liên kết doanh nghiệp (business matching) Hiện nay chúng tôi đang có nhu cầu tuyển dụng ứng viên có tâm huyết, có thể đồng hành, gắn kết lâu dài với công ty