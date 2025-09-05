Tuyển Kinh doanh thực phẩm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu

Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Ngày đăng tuyển: 05/09/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/09/2025
Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão

Kinh doanh thực phẩm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh thực phẩm Tại Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão

Mức lương
7 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Lầu 4, Tòa nhà AXYS, 12A Núi Thành, P.13, Q. Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kinh doanh thực phẩm Với Mức Lương 7 - 20 Triệu

  • Gọi theo data khách hàng do công ty cung cấp
  • Tư vấn, chăm sóc và giải đáp thắc mắc cho khách hàng
  • Cập nhật thông tin khách hàng để gia tăng doanh số
  • Giới thiệu các chương trình khuyến mãi, ưu đãi

Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

  • Tốt nghiệp THPT trở lên, không vướng bận việc học
  • Ưu tiên ứng viên giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, chịu khó
  • Có khả năng chịu áp lực và tinh thần cầu tiến

Tại Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão Thì Được Hưởng Những Gì

  • Lương cứng: 7.000.000 VNĐ/tháng (không phụ thuộc KPI)
  • Thu nhập trung bình: 10 – 30 triệu/tháng (tùy năng lực)
  • Thử việc 2 tháng nhận 100% lương
  • Được đào tạo 5 ngày có lương
  • Đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo luật
  • Môi trường chuyên nghiệp, cơ sở vật chất hiện đại (pantry, tủ lạnh, lò vi sóng...)
  • Quà tặng sinh nhật, lễ tết, hiếu hỷ, team building, du lịch hằng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão

Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

