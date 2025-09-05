Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 100 Triệu

Mức lương 40 - 100 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Vincom Mega Mall R2 - Royal City, 72 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

- Quản lý quy mô nhân sự phòng kinh doanh (hiện tại): 50 người

- Xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh trên các kênh trực tuyến (Facebook, Shopee, Lazada, Tiktok).

- Phân tích thị trường, cạnh tranh và hành vi khách hàng để tối ưu doanh thu.

- Lãnh đạo đội ngũ bán hàng online (gồm telesales, sales chat, chăm sóc khách hàng) để đạt chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận.

- Quản lý ngân sách quảng cáo, media, chương trình khuyến mại và ROI.

- Hợp tác chặt chẽ với Marketing để thiết kế chiến dịch tăng trưởng, với Logistics để đảm bảo chất lượng dịch vụ.

- Theo dõi và phân tích KPI như doanh số, traffic, conversion rate, AOV... và báo cáo định kỳ.

- Quản lý tuyển dụng, đào tạo và phát triển năng lực đội ngũ bán hàng online.

- Có kinh nghiệm tối thiểu 3 - 5 năm trong lĩnh vực kinh doanh hoặc marketing online, trong đó ít nhất 3 năm ở vị trí quản lý cao cấp.

- Hiểu sâu về thị trường bán hàng online: các nền tảng chung như Shopee, Lazada, Tiktok, Facebook, Instagram.

- Kỹ năng lãnh đạo, giao tiếp, phân tích mạnh.

- Thành thạo công cụ phân tích dữ liệu

- Có tư duy chiến lược, phản ứng nhanh với biến động thị trường.

Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 40 – 100tr/tháng (Lương cứng + hiệu quả công việc). Lương cứng trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn.

Môi trường làm việc thoải mái, năng động.

Đầy đủ chế độ về BHXH.

Du lịch hàng năm, teambuilding, tổng kết cuối năm, liên hoan kỷ niệm sinh nhật công ty...

Quà sinh nhật, thưởng lễ tết

