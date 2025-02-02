Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán VPS (VPS) làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 20 Triệu

Mức lương 5 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 8, 8 P.Phạm Ngọc Thạch, Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội, Quận Đống Đa

Nhân viên kinh doanh

Bạn đam mê tài chính? Bạn muốn phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực đầu tư? VPS đang tìm kiếm những tài năng trẻ, đầy nhiệt huyết để đồng hành trong năm 2025.

Đây là công việc phù hợp cho bạn:

Thực hiện tư vấn cho khách hàng về việc mở tài khoản, kỹ thuật giao dịch, chiến lược đầu tư, kế hoạch tài chính, danh mục đầu tư,…

Thu thập, phân tích và tổng hợp nhằm tạo ra các sản phẩm Báo cáo phân tích Ngành, Cổ phiếu tiềm năng gửi Nhà đầu tư

Quản lý các hoạt động liên quan đến giao dịch và tài khoản chứng khoán của khách hàng

Các nghiệp vụ khác của Nhân viên Môi giới chứng khoán. (Chi tiết sẽ trao đổi trong buổi phỏng vấn)

Các ứng viên chưa có kinh nghiệm có niềm đam mê với chứng khoán sẽ được đào tạo với lộ trình 2 tháng để trở thành Chuyên viên Tư vấn đầu tư

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp ĐH hoặc SV năm 2, 3 có đam mê và định hướng làm việc chuyên nghiệp trong lĩnh vực Tài chính - Đầu tư.

Có đam mê về tài chính.

Có tinh thần cầu tiến, chủ động, ham học hỏi và chăm chỉ.

Ứng viên đang học chương trình CFA, ACCA là một lợi thế

Ưu tiên các bạn đã có hoạt động trong CLB Chứng khoán hoặc các công việc khác tương đương

Nhân viên môi giới hoặc nhà đầu tư từ các công ty chứng khoán khácđang tìm kiếm môi trường làm việc với cơ chế tốt hơn.

Các bạn IB từ các sàn FX, Coin, Hàng hóa hoặc có kinh nghiệm đầu tư trên các thị trường này, muốn thử sức trong lĩnh vực chứng khoán.

Tại Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán VPS (VPS) Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ giấy xác nhận thực tập dấu mộc tại VPS

Được đào tạo bài bản từ với lộ trình cụ thể,được định hướng họcCFA, CMT...

Các ứng viên được đào tạo chuyên sâu, được hỗ trợ chuyên môn hàng ngày: kiến thức chứng khoán, phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật, kỹ năng bán hàng, chốt deal, ... chuyên nghiệp

Du lịch hàng năm và các chương trình phúc lợi hấp dẫn theo quy định của Công ty

Lương cố định 5-8 triệu + hưởng hoa hồng 65%, thu nhập hàng tháng giao động 20-30 triệu khi lên chính thức

Lộ trình nghề nghiệp rõ ràng, hỗ trợ phát triển lên các vị trí quản lý

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán VPS (VPS)

