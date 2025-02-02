Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán VPS (VPS) làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 20 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán VPS (VPS) làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 20 Triệu

Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán VPS (VPS)
Ngày đăng tuyển: 02/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/03/2025
Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán VPS (VPS)

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán VPS (VPS)

Mức lương
5 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 8, 8 P.Phạm Ngọc Thạch, Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 5 - 20 Triệu

Bạn đam mê tài chính? Bạn muốn phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực đầu tư? VPS đang tìm kiếm những tài năng trẻ, đầy nhiệt huyết để đồng hành trong năm 2025.
Đây là công việc phù hợp cho bạn:
Thực hiện tư vấn cho khách hàng về việc mở tài khoản, kỹ thuật giao dịch, chiến lược đầu tư, kế hoạch tài chính, danh mục đầu tư,…
Thu thập, phân tích và tổng hợp nhằm tạo ra các sản phẩm Báo cáo phân tích Ngành, Cổ phiếu tiềm năng gửi Nhà đầu tư
Quản lý các hoạt động liên quan đến giao dịch và tài khoản chứng khoán của khách hàng
Các nghiệp vụ khác của Nhân viên Môi giới chứng khoán. (Chi tiết sẽ trao đổi trong buổi phỏng vấn)
Các ứng viên chưa có kinh nghiệm có niềm đam mê với chứng khoán sẽ được đào tạo với lộ trình 2 tháng để trở thành Chuyên viên Tư vấn đầu tư

Với Mức Lương 5 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ĐH hoặc SV năm 2, 3 có đam mê và định hướng làm việc chuyên nghiệp trong lĩnh vực Tài chính - Đầu tư.
Có đam mê về tài chính.
Có tinh thần cầu tiến, chủ động, ham học hỏi và chăm chỉ.
Ứng viên đang học chương trình CFA, ACCA là một lợi thế
Ưu tiên các bạn đã có hoạt động trong CLB Chứng khoán hoặc các công việc khác tương đương
Nhân viên môi giới hoặc nhà đầu tư từ các công ty chứng khoán khácđang tìm kiếm môi trường làm việc với cơ chế tốt hơn.
Các bạn IB từ các sàn FX, Coin, Hàng hóa hoặc có kinh nghiệm đầu tư trên các thị trường này, muốn thử sức trong lĩnh vực chứng khoán.

Tại Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán VPS (VPS) Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ giấy xác nhận thực tập dấu mộc tại VPS
Được đào tạo bài bản từ với lộ trình cụ thể,được định hướng họcCFA, CMT...
Các ứng viên được đào tạo chuyên sâu, được hỗ trợ chuyên môn hàng ngày: kiến thức chứng khoán, phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật, kỹ năng bán hàng, chốt deal, ... chuyên nghiệp
Du lịch hàng năm và các chương trình phúc lợi hấp dẫn theo quy định của Công ty
Lương cố định 5-8 triệu + hưởng hoa hồng 65%, thu nhập hàng tháng giao động 20-30 triệu khi lên chính thức
Lộ trình nghề nghiệp rõ ràng, hỗ trợ phát triển lên các vị trí quản lý

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán VPS (VPS)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán VPS (VPS)

Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán VPS (VPS)

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 362 Phố Huế - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội

