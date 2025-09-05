Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Cường Quật làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 727 Âu Cơ, Tân Thành, Tân Phú, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh: doanh thu, chi phí, công nợ, kho.

Quản lý hóa đơn điện tử: xuất, hủy, điều chỉnh theo đúng quy định.

Nhập chứng từ mua hàng, chi phí, hóa đơn đầu vào; đối chiếu quỹ tiền mặt, tài khoản ngân hàng, công nợ.

Kiểm tra tồn kho định kỳ, phối hợp bộ phận kho kiểm kê, đối chiếu số liệu thực tế với hệ thống.

Lập báo cáo định kỳ (doanh thu – lợi nhuận – chi phí – công nợ) theo tuần/tháng/quý.

Phối hợp với dịch vụ thuế về khâu chứng từ.

Quản lý, lưu trữ hồ sơ kế toán, hợp đồng, chứng từ pháp lý theo quy định.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính.

Có 3–5 năm kinh nghiệm tại vị trí Kế toán tổng hợp.

Thành thạo tin học văn phòng.

Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm cao, tư duy phân tích tốt.

Kỹ năng phối hợp, giao tiếp nội bộ tốt.

Có kinh nghiệm sử dụng phần mềm KiotViet là một lợi thế.

Tại Công Ty TNHH Cường Quật Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: từ 10 triệu/tháng + Kpis => Tổng thu nhập từ 12 - 15 triệu

Tham gia BHXH đầy đủ.

Lương tháng 13, thưởng lễ tết, sinh nhật.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, đồng nghiệp thân thiện, nhiều cơ hội học hỏi và phát triển.

Phúc lợi đa dạng: phụ cấp ăn trưa, sinh nhật, du lịch, xét tăng lương hằng năm.

Cơ hội lên Kế toán Trưởng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Cường Quật

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin