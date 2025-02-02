Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Dược Phẩm Lavifa làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Dược Phẩm Lavifa làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

Công Ty TNHH Dược Phẩm Lavifa
Ngày đăng tuyển: 02/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/03/2025
Công Ty TNHH Dược Phẩm Lavifa

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công Ty TNHH Dược Phẩm Lavifa

Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- D18 Đường C3, Tân Thới Nhất, Quận 12, Hồ Chí Minh, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Tìm kiếm, khảo sát và trình bày các phương án báo giá tối ưu cho việc booking KOC review sản phẩm, agency quảng cáo, báo chí, đối tác quà tặng, vật phẩm marketing,...
Triển khai thực hiện công việc với đối tác: Soạn hợp đồng - thực thi công việc - nghiệm thu, thanh toán
Theo dõi tiến độ booking KOC. Theo dõi triển khai dự án truyền thông theo plan có sẵn, liên hệ các đối tác/phòng ban liên quan để đảm bảo tiến độ và chất lượng dự án.
Kiểm tra và đánh giá chất lượng bài viết của dự án SEO
Các công việc khác theo phân bổ của quản lý
Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành marketing, báo chí-truyền thông, quản trị kinh doanh,...
Có kinh nghiệm ít nhất 6 tháng ở các vị trí liên quan
Có hiểu biết cơ bản về các kênh truyền thông, cách quản trị dự ánKhả năng đàm phán, thương lượng, thuyết trình
Tư duy logic, nhạy bén, ham học hỏi
Chủ động - có trách nhiệm trong công việc, phối hợp teamwork tốt

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

QUYỀN LỢI ỨNG VIÊN
Sếp và đồng nghiệp cởi mở, thẳng thắn, môi trường làm việc năng động
Cơ hội thăng tiến cao trong công việc
Thời gian làm việc:Sáng 8h-12h, Chiều 13h-17h, Thứ 7 làm buổi sáng
THU NHẬP:10 - 13triệu/tháng
PHÚC LỢI KHÁC
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN, có ngàyPhép năm, nghỉ Lễ, Tết theo quy định
Thưởng lương tháng 13
Thưởng các dịp Tết dương lịch, 30/04-1/5, 2/9 mỗi đợt từ 300,000 VND - 1,000,000 VND
Quà sinh nhật500,000 VND - 1,000,000 VND
Một số hoạt động khác: Tiệc liên hoan; Teambuiding; Company Trip....

Tại Công Ty TNHH Dược Phẩm Lavifa Thì Được Hưởng Những Gì

Ngành nghề: Tiếp thị / Marketing, Bán hàng / Kinh doanh, Tiếp thị trực tuyến
Kinh nghiệm: 0 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hồ Chí Minh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dược Phẩm Lavifa

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Dược Phẩm Lavifa

Công Ty TNHH Dược Phẩm Lavifa

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 16F6 đường DN5, Phường Tân Hưng Thuận, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh

