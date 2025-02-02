Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Dược Phẩm Lavifa làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - D18 Đường C3, Tân Thới Nhất, Quận 12, Hồ Chí Minh, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Tìm kiếm, khảo sát và trình bày các phương án báo giá tối ưu cho việc booking KOC review sản phẩm, agency quảng cáo, báo chí, đối tác quà tặng, vật phẩm marketing,...

Triển khai thực hiện công việc với đối tác: Soạn hợp đồng - thực thi công việc - nghiệm thu, thanh toán

Theo dõi tiến độ booking KOC. Theo dõi triển khai dự án truyền thông theo plan có sẵn, liên hệ các đối tác/phòng ban liên quan để đảm bảo tiến độ và chất lượng dự án.

Kiểm tra và đánh giá chất lượng bài viết của dự án SEO

Các công việc khác theo phân bổ của quản lý

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành marketing, báo chí-truyền thông, quản trị kinh doanh,...

Có kinh nghiệm ít nhất 6 tháng ở các vị trí liên quan

Có hiểu biết cơ bản về các kênh truyền thông, cách quản trị dự ánKhả năng đàm phán, thương lượng, thuyết trình

Tư duy logic, nhạy bén, ham học hỏi

Chủ động - có trách nhiệm trong công việc, phối hợp teamwork tốt

QUYỀN LỢI ỨNG VIÊN

Sếp và đồng nghiệp cởi mở, thẳng thắn, môi trường làm việc năng động

Cơ hội thăng tiến cao trong công việc

Thời gian làm việc:Sáng 8h-12h, Chiều 13h-17h, Thứ 7 làm buổi sáng

THU NHẬP:10 - 13triệu/tháng

PHÚC LỢI KHÁC

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN, có ngàyPhép năm, nghỉ Lễ, Tết theo quy định

Thưởng lương tháng 13

Thưởng các dịp Tết dương lịch, 30/04-1/5, 2/9 mỗi đợt từ 300,000 VND - 1,000,000 VND

Quà sinh nhật500,000 VND - 1,000,000 VND

Một số hoạt động khác: Tiệc liên hoan; Teambuiding; Company Trip....

Ngành nghề: Tiếp thị / Marketing, Bán hàng / Kinh doanh, Tiếp thị trực tuyến

Kinh nghiệm: 0 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hồ Chí Minh

