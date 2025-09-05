Tuyển Kế toán trưởng Công ty CP Lexus Thăng Long làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Trưởng phòng

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Showroom ô tô Lexus,Ngã tư Phạm Hùng+Dương Đình Nghệ, tổ dân phố số 8, Mỹ Đình 1,Nam Từ Liêm, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Xây dựng cơ cấu tổ chức và quản lý nhân sự phòng Kế toán.

2. Chịu trách nhiệm trước Ban giám đốc về hệ thống báo cáo tài chính kế toán.

3. Quản lý toàn bộ các hoạt động nghiệp vụ của kế toán (chi phí, tài sản).

4. Lên kế hoạch dòng tiền đảm bảo hoạt động của Công ty.

5. Xây dựng các quy chế, quy trình quản lý liên quan.

6. Đại diện phòng Kế toán làm việc với các cơ quan chức năng liên quan.

7. Các công việc chuyên môn khác….

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Giới tính: Nam/Nữ: Tuổi từ 30 – 45 tuổi.

2. Ngoại hình ưa nhìn

3. Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành: Tài chính ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán…

4. Ít nhất 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

5. Kiến thức nắm vững và am hiểu quy định pháp luật về Thuế, nguyên tắc – chuẩn mực tài chính kế toán, nghiệp vụ hạch toán kế toán. Có kiến thức về tài chính doanh nghiệp.

6. Am hiểu về kinh doanh ô tô là một lợi thế.

7. Kỹ năng giao tiếp tốt.

Tại Công ty CP Lexus Thăng Long Thì Được Hưởng Những Gì

Xem thêm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Lexus Thăng Long

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin